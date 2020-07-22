В Тихом океане сформировался тропический шторм "Дуглас"

10:54, 22 июля 2020
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"Дуглас" может усилиться до урагана.

Иллюстративное фото / Strange sounds
Иллюстративное фото / Strange sounds

В восточной части Тихого океана сформировался тропический шторм "Дуглас".

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Сейчас он находится в 1750 км к юго-западу от южной оконечности полуострова Калифорния и движется в западном направлении со скоростью 22 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Скорость ветра оценивается в 95 км/ч. По прогнозам, "Дуглас" может усилиться до урагана. Опасности на суше он не представляет.

Напомним, южноафриканский город Кейптаун пострадал от сильных дождей и ураганного ветра. Некоторые районы оказались затоплены.

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Теги: #погода#шторм
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