На Закарпатье ветер сорвал кровлю из амбулатории (фото)
Также произошло и падение дерева на проезжую часть в данном населенном пункте.
В селе Концово Ужгородского района сильный ветер сорвал кровлю здания амбулатории общей практики семейной медицины.
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Ураган повредил крышу на площади около 80 кв.м, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Закарпатской области.
На место происшествия привлечено спасателей аварийно-спасательного отряда специального назначения.
Также произошло и падение дерева на проезжую часть в данном населенном пункте.
Как сообщал ранее УНИАН, сильные ливни, которые не прекращались с 22 июня стали причиной того, что реки вышли из берегов и затопили восемь областей.
При этом больше всего пострадали западные регионы, включая Прикарпатье, Буковину и Закарпатье. За два часа на Закарпатье выпала 20-дневная норма осадков, что привело к оползням.
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