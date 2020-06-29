На Закарпатье ветер сорвал кровлю из амбулатории (фото)

Также произошло и падение дерева на проезжую часть в данном населенном пункте.

Сорвало кровлю со здания амбулатории / Фото ГСЧС Украины

В селе Концово Ужгородского района сильный ветер сорвал кровлю здания амбулатории общей практики семейной медицины.

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Ураган повредил крышу на площади около 80 кв.м, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Закарпатской области.

На место происшествия привлечено спасателей аварийно-спасательного отряда специального назначения.

Также произошло и падение дерева на проезжую часть в данном населенном пункте.

Как сообщал ранее УНИАН, сильные ливни, которые не прекращались с 22 июня стали причиной того, что реки вышли из берегов и затопили восемь областей.

При этом больше всего пострадали западные регионы, включая Прикарпатье, Буковину и Закарпатье. За два часа на Закарпатье выпала 20-дневная норма осадков, что привело к оползням.