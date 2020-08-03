Тропический шторм "Синлаку" обрушился на Вьетнам
Один человек погиб.
Тропический шторм "Синлаку" 2 августа вышел на сушу в северо-восточной части Вьетнама.
В Черновицкой области ураган сорвал крыши и повалил деревья
После этого он ослабел до уровня тропической депрессии, которая продолжает движение вглубь материка, обильно поливая дождями регион, передает Stormnews со ссылкой на телеканал VTC.
В городе Хайфон ливень привел привел к подтоплениям на улицах. Вода доходит до колен пешеходов, затруднено автомобильное движение. А в городе Халонг, который является административным центром провинции Куангнинь, из-за сильного дождя произошел оползень. Погиб один человек.
Напомним, в Карибском море тропический шторм "Исайяс" достиг острова Гаити и вышел на сушу на территории Доминиканы.
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