Тропический шторм "Синлаку" обрушился на Вьетнам

09:46, 3 августа 2020
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Один человек погиб.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Тропический шторм "Синлаку" 2 августа вышел на сушу в северо-восточной части Вьетнама.

В Черновицкой области ураган сорвал крыши и повалил деревья

После этого он ослабел до уровня тропической депрессии, которая продолжает движение вглубь материка, обильно поливая дождями регион, передает Stormnews со ссылкой на телеканал VTC.

В городе Хайфон ливень привел привел к подтоплениям на улицах. Вода доходит до колен пешеходов, затруднено автомобильное движение. А в городе Халонг, который является административным центром провинции Куангнинь, из-за сильного дождя произошел оползень. Погиб один человек.

Напомним, в Карибском море тропический шторм "Исайяс" достиг острова Гаити и вышел на сушу на территории Доминиканы.

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Теги: #погода#Вьетнам
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