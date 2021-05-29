Дожди прогнозируют и в Киеве.

В воскресенье, 30 мая, во всей Украине пройдут сильные дожди. Сухо будет только в южных регионах. Самые обильные осадки ожидаются в западных областях.

Об этом свидетельствует прогноз погоды, опубликованный на сайте Укргидрометцентра.

Так, согласно прогнозу синоптиков, на западе Украины температура воздуха днем будет +16...+19 градусов, ночью похолодает до +10...+13. Сильные дожди будут идти как днем, так и ночью. Скорость ветра будет 7-12 метров в секунду.

В восточных областях страны столбики термометров днем подниматься до +18...+25 градусов, ночь же похолодает до +12...+14. В течение дня, а в некоторых областях и в течение ночи, ожидаются дожди.

Читайте такжеЖара не придет: июнь в Украине будет дождливымВ южных регионах Украины не прогнозируют значительных осадков, температура днем будет +21...+25 градусов, а ночью +12...+16.

В Киеве и северных областях Украины температура днем ожидается от +15 до +19 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +12...+14. Днем прогнозируют дожди, ночью - без значительных осадков.

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Автор: Катерина Шварц