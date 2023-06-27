В ближайшие дни жары в Украине не будет, в то же время ожидается много осадков.

На этой неделе на Украину будет влиять циклон с востока. В большинстве областей ожидаются кратковременные грозовые дожди, в то же время температура существенно не изменится. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Сегодня, по данным синоптиков, в восточных, северо-восточных, днем и в западных, также Житомирской и Винницкой областях ожидаются кратковременные дожди с грозами. На остальной территории сохранится погода без осадков. Температура днем 20-25°, в южной части теплее, 24-29°.

28-29 июня в большинстве областей в дневные часы ожидаются кратковременные грозовые дожди, температура существенно не изменится, лишь днем в четверг на юге страны снизится на 2-4 градуса.

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Перед выходными, 30 июня, в Украине прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Температура ночью составит 11-16°, а днем будет 20-25°.

На выходных, по данным Украинского гидрометцентра, осадков станет меньше.

Штормовое предупреждение - прогноз на сегодня

На сегодня, 27 июня, во многих областях Украины объявлено штормовое предупреждение.

По данным Укргидрометцентра, в западных, восточных, северо-восточных, Винницкой, Житомирской областях ожидаются грозы. Из-за непогоды в указанных областях объявлен І уровень опасности.

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