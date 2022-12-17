В Киеве завтра, 18 декабря, по прогнозу Диденко, ожидается -2...-4°.

В воскресенье, 18 декабря, температура воздуха в Украине снизится на западе до -3...-8°. Осадки маловероятны, сообщает в своем Телеграмм-канале синоптик Наталья Диденко.

Какая погода будет в воскресенье, 18.12.2022, в Украине

На севере до -1...-4°

В центре Винницкой области до -3°, на остальной территории побудет 0...+4°

На востоке на Харьковщине +3°, на Луганщине и Донетчине до +7...+10°

На юге от +2...+4° в Одесской области до + 10° в Запорожье.

"Там, куда раньше придет мороз, предполагается сильная гололедица! Очень завтра осторожно", — предупредила синоптик.

В Киеве завтра, по прогнозу Диденко, сухо, скользко, ветрено, с похолоданием. Ожидается -2...-4°. Дальше похолодание усилится.

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Погода на выходные, 17-18 декабря

Ранее Погода УНИАН сообщала, что погода в Украине будет нестабильной и с резкими перепадами температуры. Так, в субботу на юге и в Крыму столбики термометров показывали +11°...+18°. А в воскресенье резко похолодает. Ночью в некоторых областях ударят морозы до -9°...-12°.

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