В некоторых регионах синоптики объявили ІІ уровень опасности.

В ближайшие дни в некоторых областях Украины ожидаются затопления из-за повышения уровня воды в реках. об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, по данным синоптиков, до 15 февраля в результате оттепели будут продолжаться повышение уровней воды в реках возле Новгород-Северского, пгт Макошино, с. Моровск и Чернигова. Ожидается нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области и Шосткинском районе Сумской области. Из-за этого объявлен І уровень опасности.

"На Верхнем Днепре будет удерживаться значительное затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда приречных сел водами Днепра и Сожу и возможным начальным затоплением жилых домов отдельных сел в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности - оранжевый), - предупреждают синоптики.

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Также в течение 14-16 февраля на реках суббассейна Припяти в Волынской, Ровенской и Житомирской областях продолжится постепенное повышение уровней воды с последующим затоплением речных пойм. Будет продолжаться медленное затопление сельскохозяйственных угодий и хозяйственных сооружений приречных населенных пунктов в Волынской области водами рек Припять и Стоход, возможно достижение отметок затопления сельхозугодий, хозяйственных сооружений в ряде приречных сел на реках Выжевка и Стырь и жилых домов на р. Стоход в Ковельском и Камень-Каширском районах. Из-за этого также объявлен II уровень опасности - оранжевый.

Опасность подтоплений также существует на реках суббассейна Западного Буга во Львовской и Волынской областях.

В Украину идет похолодание - прогноз на 15 февраля

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует похолодание в Украине с 15 февраля. По его данным, по всей стране, кроме западных областей, пройдут умеренные дожди с постепенным переходом в снег. На севере Левобережья ожидается слабая метель, а на дорогах образуется гололедица. Температура воздуха ночью на юге будет +2...+7 °С, а на остальной территории страны похолодает до -3...+2 °С. Днем в западных и южных регионах ожидается +3...+8 °С, а в северных и восточных областях температура снизится до 0...-5 °С.

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