Изменение погоды ожидается уже на этой неделе.

В ближайшую неделю в Украине ожидается резкое изменение погоды.

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в начале недели ожидается незначительное похолодание, но к концу первой декады октября температурный фон заметно повысится, передает meteoprog.

По его словам, в первой половине недели ожидается неустойчивая погода. "Температура воздуха снизится на 3-5 °С, станет более ветрено. Воздушные массы будут поступать к нам с северо-запада", - говорит синоптик.

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Однако уже с середины недели и ближе к выходным атмосферное давление начнет расти, температура воздуха заметно повысится особенно в дневное время и установится антициклональний характер погоды.

"Воздушные потоки сменятся на юго-западные и по всей территории Украины будет преобладать комфортная солнечная погода, местами с утренними туманами и отсутствием осадков", - порадовал синоптик.

Напомним, в Украине за несколько дней ожидается потепление. Дожди покинут территорию нашей страны, а температура будет подниматься выше +20 градусов.

"Начиная от 5 октября и до 10-12 числа по всей Украине погодные условия стабилизируются. Ожидается полное прекращение осадков во всех областях, наступит теплая и ясная погода", - спрогнозировал народный синоптик Стас Щедрин.

Об улучшении погоды говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, с 6 по 10 октября ожидаются сухие и даже, возможно, солнечные и теплые дни.

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