Некоторые водители провели по 20 часов в своих автомобилях без воды и еды.

В американском штате Вирджиния тысячи автомобилей оказались заблокированными на шоссе из-за обледеневшей дороги. Среди водителей, которые застряли в ледяной ловушке оказался и сенатор США Тим Кейн.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, обычная поездка Кейна из его дома в Вирджинии в Вашингтон превратилась в 27-часовое испытание. Одна из самых оживленных автомагистралей Восточного побережья была закрыта в обоих направлениях из-за обледенения и снега.

Многие водители были не готовы к такой погоде и просидели многие часы без воды и еды. Как сообщает CNN, некоторые водители делились едой и припасами друг с другом. Один дальнобойщик раздавал бутылки с водой, а водитель грузовика по доставке хлеба открыл двери и раздавал людям буханки.

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Многие водители делились произошедшим в соцсетях. Они сообщили, что провели в вынужденном "заключении" более 20 часов.

На данный момент власти подтвердили, что освободили всех автомобилистов.

Как сообщал Погода УНИАН, шторм обрушился на Вашингтон и практически весь юго-восток США, принеся с собой обильный снегопад и сильный ветер. В результате стихии было остановлено авиасообщение, а тысячи семей остались без электричества.

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