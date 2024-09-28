В этом году октябрь будет теплее климатической нормы.

Октябрь 2024 в Украине начнется с теплой летней погоды, однако уже 5-6 числа начнется похолодание. По всей стране температура снизится на 7-13 градусов, усилится ветер и задождит. Об этом на портале "Метеопрог" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Постепенно, в начале второй декады месяца, температура воздуха начнет повышаться за счет поступления воздушных масс с юго-запада Европы. Но над Украиной сохранится поле относительно высокого давления, поэтому существенных осадков до середины месяца не предвидится.

Третья декада месяца, по прогнозу Кибальчича, также ожидается теплой, но с более обильными и частыми дождями:

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"Таким образом, в октябре состоится как минимум одно существенное похолодание в конце первой декады, но оно не сыграет весомую роль в среднемесячной температуре, которая прогнозируется на 1 - 2,5 °С выше климатической нормы".

Наиболее теплым, по данным синоптика, октябрь ожидается в юго-восточной половине страны и Крыму.

Количество осадков в целом ожидается близко к норме, а в западных и южных регионах выше нормы на 20 - 70%. Основная часть осадков придется на вторую половину месяца, а впоследствии даже возможен первый снег:

"Местами в третьей декаде может наблюдаться первый снег, особенно в предгорных районах и на Полесье. Но формирование снежного покрова, хоть и временного, маловероятно".

Кроме того, говорит Кибальчич, в северо-восточной части страны как минимум до середины месяца сохранится неутешительная ситуация с засухой, которая здесь уже местами имеет рекордную продолжительность. Даже кратковременные дожди не смогут существенно улучшить ситуацию со значительным накопленным дефицитом влаги в почве.

В эти выходные ожидается похолодание из-за атмосферного фронта с запада. В западных и северных областях температура днем 28 сентября составит +19°...+25°, а 29 сентября снизится до +9°...+14°.

30 сентября в Карпатах возможен мокрый снег. Ветер сменится на северный, с порывами до 20 м/с, в Карпатах - до 24 м/с.

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