В ЮАР выпал снег (видео)

В стране сильно похолодало.

В ЮАР выпал снег / twitter.com/StormReportSA1

В Южно-Африканской Республике сильно похолодало, а в некоторых районах выпал снег.

В соцсетях очевидцы делятся фото и видео наступившей зимы в Восточно-Капской и Северо-Капской провинциях, передает Stormnews.

Video by Chantel Fourie



Light snowfall in Sutherland pic.twitter.com/dZIhG1AR9Q — Storm Report SA (@StormReportSA1) May 26, 2020

Напомним, по состоянию на утро 26 мая на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах местами намело до 40 см снега. В высокогорье выпало около 10-15 см снега, местами были надувы до 30-40 см.