В ЮАР выпал снег (видео)
В стране сильно похолодало.
В Южно-Африканской Республике сильно похолодало, а в некоторых районах выпал снег.
В соцсетях очевидцы делятся фото и видео наступившей зимы в Восточно-Капской и Северо-Капской провинциях, передает Stormnews.
Video by Chantel Fourie— Storm Report SA (@StormReportSA1) May 26, 2020
Light snowfall in Sutherland pic.twitter.com/dZIhG1AR9Q
Напомним, по состоянию на утро 26 мая на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах местами намело до 40 см снега. В высокогорье выпало около 10-15 см снега, местами были надувы до 30-40 см.
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