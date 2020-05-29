В ЮАР выпал снег (видео)

16:09, 29 мая 2020
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В стране сильно похолодало.

В ЮАР выпал снег / twitter.com/StormReportSA1
В ЮАР выпал снег / twitter.com/StormReportSA1

В Южно-Африканской Республике сильно похолодало, а в некоторых районах выпал снег.

В соцсетях очевидцы делятся фото и видео наступившей зимы в Восточно-Капской и Северо-Капской провинциях, передает Stormnews

Напомним, по состоянию на утро 26 мая на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах местами намело до 40 см снега. В высокогорье выпало около 10-15 см снега, местами были надувы до 30-40 см.

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Теги: #снег#погода
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