За сутки в Украине выпало до 20 сантиметров снега
Утром снег шел на Львовщине и Винничине.
Снежный циклон покинул территорию Украины. За прошедшие сутки значительный снег с приростом покрова до 20 сантиметров выпал в Черновицкой, Черкасской, Полтавской, южных районах Винницкой, Киевской и Сумской областей.
Об этом сообщает Укравтодор.
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По состоянию на 06:00 небольшой снег шел во Львовской и Винницкой областях, дожди - в Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и на востоке.
Туман в Ровенской, Тернопольской, Полтавской, Кировоградской, Одесской областях.
Температура воздуха на Западе и севере -4°...-12° в центре -1°...-5°, на юго-востоке +2°...+8°.
"Состояние покрытия на отдельных участках автомобильных дорог государственного значения в Волынской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Черниговской областях частично заснеженное, в областях с осадками местами мокрое, в остальных областях – сухое", - говорится в сообщении.
Проезд по автомобильным дорогам государственного значения обеспечен.
Гололедица на дорогах в Украине: предупреждение от ГСЧС
Сегодня, 2 февраля, на дорогах Украины ожидается гололедица.
"На дорогах Украины, кроме юго-восточной части - гололедица. Ночью в восточных, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении ГСЧС.
Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности, желтый.
В Киеве и области также на дорогах гололедица. Отмечается, что погодные условия могут привести к нарушению движения на отдельных участках дорог и улиц.
- Винница0°... -5°
- Днепр+5°... -1°
- Донецк+9°... +4°
- Житомир-1°... -4°
- Запорожье+8°... 0°
- Ивано-Франковск+4°... -1°
- Киев-3°... -5°
- Кропивницкий+1°... -4°
- Луганск+8°... +3°
- Луцк+1°... -1°
- Львов+3°... +1°
- Николаев+6°... 0°
- Одесса+3°... -1°
- Полтава+1°... -2°
- Ровно-1°... -3°
- Симферополь+11°... +7°
- Сумы-2°... -3°
- Тернополь0°... -3°
- Харьков+2°... -1°
- Херсон+8°... +1°
- Хмельницкий0°... -3°
- Черкассы0°... -4°
- Чернигов-5°... -7°
- Черновцы+1°... -6°