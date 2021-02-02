За сутки в Украине выпало до 20 сантиметров снега

Утром снег шел на Львовщине и Винничине.

Украину засыпало снегом , но погода будет меняться / Фото REUTERS

Снежный циклон покинул территорию Украины. За прошедшие сутки значительный снег с приростом покрова до 20 сантиметров выпал в Черновицкой, Черкасской, Полтавской, южных районах Винницкой, Киевской и Сумской областей.

Об этом сообщает Укравтодор.

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По состоянию на 06:00 небольшой снег шел во Львовской и Винницкой областях, дожди - в Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и на востоке.

Туман в Ровенской, Тернопольской, Полтавской, Кировоградской, Одесской областях.

Температура воздуха на Западе и севере -4°...-12° в центре -1°...-5°, на юго-востоке +2°...+8°.

"Состояние покрытия на отдельных участках автомобильных дорог государственного значения в Волынской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Черниговской областях частично заснеженное, в областях с осадками местами мокрое, в остальных областях – сухое", - говорится в сообщении.

Проезд по автомобильным дорогам государственного значения обеспечен.

Гололедица на дорогах в Украине: предупреждение от ГСЧС

Сегодня, 2 февраля, на дорогах Украины ожидается гололедица.

"На дорогах Украины, кроме юго-восточной части - гололедица. Ночью в восточных, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении ГСЧС.

Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности, желтый.

В Киеве и области также на дорогах гололедица. Отмечается, что погодные условия могут привести к нарушению движения на отдельных участках дорог и улиц.