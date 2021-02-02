Спасатели предупреждают: на дорогах Украины ожидается гололедица

Ночью на Украину налетит штормовой ветер.

Сегодня на дорогах ожидается гололедица / фото УНИАН, Виктор Ковальчук

Сегодня, 2 февраля, на дорогах Украины ожидается гололедица.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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"На дорогах Украины, кроме юго-восточной части - гололедица. Ночью в восточных, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности, желтый.

В Киеве и области также на дорогах гололедица. Отмечается, что погодные условия могут привести к нарушению движения на отдельных участках дорог и улиц.

Прогноз погоды в Украине на 2 февраля: данные погоды УНИАН

Во вторник, 2 февраля, практически по всей стране прекратятся осадки. Исключения составят только восточные регионы - здесь ожидаются дожди, и на Житомирщине и в Киеве - снег. Температура днем не поднимется выше +5°, не считая Крыма: здесь столбики термометров достигнут отметки в +12°.

В Киеве будет облачно с прояснениями, небольшой снег, температура воздуха ночью -7°, днем -4°.