Спасатели предупреждают: на дорогах Украины ожидается гололедица
Ночью на Украину налетит штормовой ветер.
Сегодня, 2 февраля, на дорогах Украины ожидается гололедица.
Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
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"На дорогах Украины, кроме юго-восточной части - гололедица. Ночью в восточных, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности, желтый.
В Киеве и области также на дорогах гололедица. Отмечается, что погодные условия могут привести к нарушению движения на отдельных участках дорог и улиц.
Прогноз погоды в Украине на 2 февраля: данные погоды УНИАН
Во вторник, 2 февраля, практически по всей стране прекратятся осадки. Исключения составят только восточные регионы - здесь ожидаются дожди, и на Житомирщине и в Киеве - снег. Температура днем не поднимется выше +5°, не считая Крыма: здесь столбики термометров достигнут отметки в +12°.
В Киеве будет облачно с прояснениями, небольшой снег, температура воздуха ночью -7°, днем -4°.
- Винница0°... -5°
- Днепр+5°... -1°
- Донецк+9°... +4°
- Житомир-1°... -4°
- Запорожье+8°... 0°
- Ивано-Франковск+4°... -1°
- Киев-3°... -5°
- Кропивницкий+1°... -4°
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- Луцк+1°... 0°
- Львов+4°... +1°
- Николаев+6°... 0°
- Одесса+3°... -1°
- Полтава+1°... -2°
- Ровно0°... -2°
- Симферополь+11°... +7°
- Сумы-2°... -3°
- Тернополь0°... -3°
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