Лето началось: в сети показали фото заснеженных Карпат

Вчера на горе Поп Иван Черногорский падал снег.

Вчера на горе Поп Иван Черногорский падал снег / facebook.com/chornogora.rescue112

Утром 1 июня на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах туман и лежит снег.

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Об этом говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

"По состоянию на 07:45 1 июня на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 метров. Ветер северо-западный 6 м/сек. Температура воздуха 0°", - говорится в сообщении.

Вчера, 31 мая, на горе шел снег, а температуура опустилась до -4°.

Напомним, в понедельник, 1 июня, из-за дождей на реках западной Украины ожидается повышение уровней воды.