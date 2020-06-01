Лето началось: в сети показали фото заснеженных Карпат
Вчера на горе Поп Иван Черногорский падал снег.
Утром 1 июня на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах туман и лежит снег.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +24° (карта)
Об этом говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.
"По состоянию на 07:45 1 июня на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 метров. Ветер северо-западный 6 м/сек. Температура воздуха 0°", - говорится в сообщении.
Вчера, 31 мая, на горе шел снег, а температуура опустилась до -4°.
Напомним, в понедельник, 1 июня, из-за дождей на реках западной Украины ожидается повышение уровней воды.
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