В Украине выпало 8 сантиметров снега: синоптики назвали заснеженные области (карта)
Некоторые области Украины запорошило снегом.
По состоянию на сегодня, 19 ноября, в некоторых областях Украины лежит снег.
Подробную карту с данными предоставил Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.
Нестабильный ноябрь: стало известно, какой будет погода в Украине до конца месяца
Так, на сегодняший день в Украине снег лежит в семи областях:
- До 1 см - в Черниговской области;
- До 3 см - в Харьковской области;
- До 8 см - в Луганской области;
- До 5 см - в Киевской области;
- До 3 см - в Черкасской области;
- До 1 см - в Кировоградской области;
- До 1 см - в Николаевской области.
Прогноз погоды на 19 ноября: данные Погоды УНИАН
В четверг, 19 ноября, практически на всей территории Украины - облачно с прояснениями, кроме восточной части - там целый день будет ясная погода. Пасмурно будет только в Одесской области. Без осадков. Столбики термометров в течение дня поднимутся до +3°...+9°.
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Погода в Украине
- Винница+4°... 0°
- Днепр+2°... -4°
- Донецк+2°... -6°
- Житомир+4°... +1°
- Запорожье+2°... -4°
- Ивано-Франковск+9°... +2°
- Киев+3°... -2°
- Кропивницкий0°... -4°
- Луганск-4°... -9°
- Луцк+8°... +5°
- Львов+9°... +4°
- Николаев+3°... -1°
- Одесса+4°... +3°
- Полтава+2°... -5°
- Ровно+7°... +4°
- Симферополь+5°... 0°
- Сумы+1°... -5°
- Тернополь+6°... +2°
- Харьков0°... -7°
- Херсон+3°... -1°
- Хмельницкий+4°... +1°
- Черкассы+2°... -3°
- Чернигов+2°... -3°
- Черновцы+9°... -1°
-3°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:-6 °
Мин./макс. температура:+1° / +9°
Влажность:55 %
Давление:768 мм
Ветер: 6.1 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:57
Закат16:52
Видимость:16 км
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