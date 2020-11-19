В Украине выпало 8 сантиметров снега: синоптики назвали заснеженные области (карта)

10:25, 19 ноября 2020
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Некоторые области Украины запорошило снегом.

В семи областях Украины лежит снег / фото УНИАН
В семи областях Украины лежит снег / фото УНИАН

По состоянию на сегодня, 19 ноября, в некоторых областях Украины лежит снег.

Подробную карту с данными предоставил Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.

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Так, на сегодняший день в Украине снег лежит в семи областях:

  • До 1 см - в Черниговской области;
  • До 3 см - в Харьковской области;
  • До 8 см - в Луганской области;
  • До 5 см - в Киевской области;
  • До 3 см - в Черкасской области;
  • До 1 см - в Кировоградской области;
  • До 1 см - в Николаевской области.
Карта снежного покрова в Украине 19 ноября / Укргидрометцентр
Карта снежного покрова в Украине 19 ноября / Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 19 ноября: данные Погоды УНИАН

В четверг, 19 ноября, практически на всей территории Украины - облачно с прояснениями, кроме восточной части - там целый день будет ясная погода. Пасмурно будет только в Одесской области. Без осадков. Столбики термометров в течение дня поднимутся до +3°...+9°.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

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