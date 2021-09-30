Уже через несколько дней температурный фон в Украине может немного измениться.

В Украине благодаря антициклону установилась сухая, но не очень теплая погода. Однако уже через несколько дней температурный фон в Украине может немного измениться: температура в стране повысятся до +20° и выше.

Об этом "Фактам" рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

"С 4 по 7 октября температурный фон может немного измениться и подняться до показателя +18°, а на юге - до 21° выше нуля. То есть первая декада октября будет преимущественно без осадков, температура +10°...+18°, на юге до 20° тепла", - рассказала она.

Как сообщал Погода УНИАН, 1 октября антициклон Lioba объединится с другим антициклоном по имени Merle. Из-за этого от Восточной Европы через континентальную вплоть до Атлантики в пятницу будет преобладать сухая воздушная масса.

По данным синоптика Натальи Диденко, в Украине октябрь начнется как завершался сентябрь - будет сухая погода антициклонального характера с утренними туманами, ночным холодом и дневной свежестью.

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Автор: Екатерина Лиманская