В большинстве областей 11 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы.

11 июня погода Украины будет определяться атмосферными фронтами. Поэтому в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах порывистый ветер.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, меньше вероятность дождя и больше солнца будет завтра на Киевщине, Черниговщине и во многих районах южной части Украины.

"Температура воздуха остается в нынешних пределах, +20...+24 градуса", - сообщила синоптик.

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Погода в Киеве

По словам Натальи Диденко, и в пятницу, и в субботу в столице ожидается +21...+24 градуса. "Завтра дождь если и будет, то как-то боком", - сказала синоптик и добавила, что в воскресенье в столице увеличатся шансы на дождь и немного посвежеет.

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Автор: Екатерина Лиманская