Погода в июне будет переменчивой / фото 7-themes.com
Грядущее лето будет очень жарким. В то же время в июне ожидаются периоды с дождями и грозами. В целом, погода будет переменчивой.
Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, пишут Факты.
По словам синоптика, в июне в Украине будет тепло.
"С 1-2 июня ожидается теплая погода, но с дождями. С 3 по 5 июня будет жарко и сухо, а с 6 по 7 июня дожди вернутся", - рассказал Горбань.
По его словам, с 23 июня и до конца месяца в Украине ожидается умеренная и теплая погода.
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