Грядущее лето будет жарким, уверен синоптик Леонид Горбань.

Грядущее лето будет очень жарким. В то же время в июне ожидаются периоды с дождями и грозами. В целом, погода будет переменчивой.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, пишут Факты.

По словам синоптика, в июне в Украине будет тепло.

"С 1-2 июня ожидается теплая погода, но с дождями. С 3 по 5 июня будет жарко и сухо, а с 6 по 7 июня дожди вернутся", - рассказал Горбань.

По его словам, с 23 июня и до конца месяца в Украине ожидается умеренная и теплая погода.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская