По прогнозу синоптика Наталки Диденко, ближайшей ночью дожди наконец отступят от западных областей Украины, а в воскресенье сухая погода охватит все области.
Но на смену дождям придут заморозки, сообщила она в своем Телеграмм-канале.
"Ближайшей ночью - внимание! - заморозки ожидаются в западных областях, а в ночь на воскресенье они распространятся до севера Украины и центральных областей (кроме Днепропетровщины)", - предупредила синоптик.Видео дня
По ее словам, 24-го сентября дожди местами еще пройдут на севере, в центре, на востоке и юге. В западных областях - без осадков. 25-го сентября в Украине существенных осадков не предвидится.
Диденко прогнозирует, что в субботу дневная температура воздуха составит в большинстве областей +11...+16°С. В воскресенье - +14...+17°С, на юге - до +20 градусов.
24 сентября в Киеве она обещает небольшой дождь и порывистый ветер, температура будет достигать +12...+13°С.
Прогноз погоды на выходные 24-25 сентября от Погода. УНИАН
В ближайшие выходные, 24 и 25 сентября, в Украине ожидается изменение погоды. В воскресенье ожидается потепление. Повышение температуры почувствуют жители западных и северных областей.
До конца недели дожди также практически покинут территорию Украины - будет капать только на востоке и местами на северо-востоке.