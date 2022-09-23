В ночь на воскресенье они ожидаются во многих областях нашей страны.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, ближайшей ночью дожди наконец отступят от западных областей Украины, а в воскресенье сухая погода охватит все области.

Но на смену дождям придут заморозки, сообщила она в своем Телеграмм-канале.

"Ближайшей ночью - внимание! - заморозки ожидаются в западных областях, а в ночь на воскресенье они распространятся до севера Украины и центральных областей (кроме Днепропетровщины)", - предупредила синоптик. Видео дня

По ее словам, 24-го сентября дожди местами еще пройдут на севере, в центре, на востоке и юге. В западных областях - без осадков. 25-го сентября в Украине существенных осадков не предвидится.

Диденко прогнозирует, что в субботу дневная температура воздуха составит в большинстве областей +11...+16°С. В воскресенье - +14...+17°С, на юге - до +20 градусов.

24 сентября в Киеве она обещает небольшой дождь и порывистый ветер, температура будет достигать +12...+13°С.

Прогноз погоды на выходные 24-25 сентября от Погода. УНИАН

В ближайшие выходные, 24 и 25 сентября, в Украине ожидается изменение погоды. В воскресенье ожидается потепление. Повышение температуры почувствуют жители западных и северных областей.

До конца недели дожди также практически покинут территорию Украины - будет капать только на востоке и местами на северо-востоке.

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