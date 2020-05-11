Похолодает на 10-15°: синоптик предупредил о резкой смене погоды в Украине

В Карпатах ожидается до 4° мороза, а также снегопады.

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Во вторник, 12 мая, в ряде стран Европы резко похолодает. Изменится погода и в Украине. Температура воздуха местами снизится на 10-15°.

Об этом сообщил синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич на своей странице в Facebook.

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Он отметил, что в течение дня зона смешанных осадков и холода распространится, в частности, на крайние западные области Украины. Наиболее интенсивные снегопады следует ожидать в Карпатах.

"Температура воздуха даже в дневное время будет колебаться в пределах 0...+2, в Карпатах 2 - 4° мороза, что ниже климатической нормы для данного времени на 15 - 17 градусов!", - написал синоптик.

По словам Кибальчича, по мере продвижения холодного фронта дальше на восток интенсивность похолодания будет снижаться, поэтому осадки в виде мокрого снега на восток от Волынской и Львовской области уже маловероятны.

"Однако, суточное понижение температуры во многих городах Украины превысит 10-15 градусов, что можно квалифицировать как резкое изменение погоды (РЗП)", - резюмировал он.

Напомним, о похолодании, которое придет в Украину на текущей неделе, ранее предупредила синоптик Наталья Диденко.