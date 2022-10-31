По словам синоптика Натальи Диденко, осадки в Украине ожидаются 3 ноября.

Начало ноября в Украине будет сухим и даже солнечным. Однако уже 3 числа придут дожди.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, ветер в Украине 1 ноября стихнет. Температура воздуха ночью ожидается низкой, от 2 мороза до 4 тепла, а днем потеплеет до +9...+13 градусов, на востоке и северо-востоке будет холоднее, +6...+11 градусов.

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Самой теплой завтра окажется западная часть Украины, говорит Наталья Диденко. По ее словам, ближайшей ночью там предполагается +3...+8 градусов, а в течение завтрашнего дня +14...+19 градусов.

"Сразу предупреждаю, что в четверг, 3 ноября, ожидаются дожди", - добавила специалист.

Каким будет начало ноября в Украине

Как сообщила Погода УНИАН, в ближайшую неделю в Украине ожидается холодная погода с периодическими дождями. Также местами вероятны ночные морозы.

Так, 3 ноября на западе похолодает до +10°...+14°. На севере и востоке столбики термометров не поднимутся выше +10°, в центре будет +11°...+14°, а на юге воздух прогреется до +13°...+17°. Дожди накроют большинство областей, кроме восточных и большинства западных.

Первые выходные ноября также будут холодными. В субботу, 5 ноября, на западе Украины пройдут дожди, а температура в большинстве областей не поднимется выше +8°...+11°.

В воскресенье, 6 ноября, погода немного стабилизируется, осадки вероятны лишь на севере Украины - в Черниговской области. Практически по всей стране установится пасмурная погода, а небо затянет тучами.

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