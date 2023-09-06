По всей стране завтра ожидается довольно теплая и сухая погода.

В четверг, 7 сентября, в Украине продолжится теплая и сухая погода. Об этом сообщила известный синоптик Наталка Диденко.

"7-го сентября в Украине бабье лето продлится", - сказала она.

По ее данным, снова повсюду ожидается преимущественно солнечная сухая воздушная масса, осадков никаких. "Разве уже туманы начинают красиво плавать по утрам", - заметила специалист.

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По ее прогнозу, температура воздуха в течение дня составит +22...+26 градусов, на северо-востоке будет немного свежее, +19...+22 градуса, а на юге воздух прогреется до +29 градусов.

В Киеве четверг будет также с солнцем и свежим комфортным воздухом, +22...+24 градуса.

"Дальше погода будет такая же хорошая, как и сейчас", - сообщила Наталья Диденко.

Погода в Украине - прогноз Укргидрометцентра

По прогнозу Украинского гидрометцентра, сентябрь 2023 в Украине будет теплым.

Синоптик Наталья Птуха прогнозирует, что на этой неделе днем у нас будут преобладать довольно комфортные значения температуры, но ночи станут немного прохладнее. В частности ночью, по ее данным, в большинстве областей ожидается 10-15 градусов тепла, а в дневные часы столбики термометров покажут 21-27.

"Прощаться полностью с летней одеждой еще не стоит. Потому что, как мы видим, даже на этой неделе, скажем так, довольно комфортные значения температуры", - сказала синоптик.

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