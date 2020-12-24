Синоптик рассказал украинцам о погоде на Новый год и назвал области, где будет холоднее всего (видео)
Осадки прогнозируют только в западных областях или на Правобережье.
Синоптики рассказали, какой будет погода 31 декабря, и похоже, что европейские зимы пришли в Украину надолго.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
"Будет становиться теплее": синоптик дала прогноз на Новый год в Украине
Холоднее всего будет на востоке: небольшой мороз ночью и около 0° днем. На западе и юге в новогоднюю ночь ожидают до +5°. По всей стране возможны небольшие осадки, дождь или мокрый снег. Однако долго он не пролежит.
Заморозки и снегопады этой зимой прогнозируют, но уже после праздников.
"Снега не будет. Если говорить об осадках, то это касается западных областей или Правобережья. Осадки ночью местами с мокрым снегом. Температура около нуля, поэтому и осадки какие-то такие: не снег и не дождь", - говорит синоптик Владислав Билык.
Погода в Украине на Новый год от народного синоптика
Погода в Украине на Новый год и Рождество будет без морозов и осадков.
По расчетам народного синоптика Леонида Горбаня, с 28 декабря в Украине начнется небольшая оттепель; температура будет +1°...+2°. Плюсовая температура продержится вплоть до новогодней ночи, 31 декабря.
Но уже 1-2 января, по словам синоптика, ожидается легкий мороз до -3° и снег или мокрый снег.
В Сочельник, 6 января, и в Рождество, 7 января, как отметил Горбань, ожидается оттепель до + 1°...+2°. Осадков не ожидается. Снег с дождем прогнозируется до и после этого дня – 4-5 января и 9-10 января.
- Винница+3°... +2°
- Днепр0°... -3°
- Донецк-2°... -11°
- Житомир+3°... +1°
- Запорожье+1°... -2°
- Ивано-Франковск+8°... +3°
- Киев+2°... +1°
- Кропивницкий+1°... 0°
- Луганск-3°... -14°
- Луцк+7°... +3°
- Львов+9°... +3°
- Николаев+5°... +3°
- Одесса+7°... +4°
- Полтава-1°... -3°
- Ровно+6°... +3°
- Симферополь+4°... +3°
- Сумы-2°... -3°
- Тернополь+5°... +4°
- Харьков-2°... -5°
- Херсон+4°... +1°
- Хмельницкий+2°... +1°
- Черкассы+2°... 0°
- Чернигов+1°... 0°
- Черновцы+7°... +3°