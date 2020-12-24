Синоптик рассказал украинцам о погоде на Новый год и назвал области, где будет холоднее всего (видео)

Осадки прогнозируют только в западных областях или на Правобережье.

На Новый год ожидается теплая погода / фото УНИАН

Синоптики рассказали, какой будет погода 31 декабря, и похоже, что европейские зимы пришли в Украину надолго.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Холоднее всего будет на востоке: небольшой мороз ночью и около 0° днем. На западе и юге в новогоднюю ночь ожидают до +5°. По всей стране возможны небольшие осадки, дождь или мокрый снег. Однако долго он не пролежит.

Заморозки и снегопады этой зимой прогнозируют, но уже после праздников.

"Снега не будет. Если говорить об осадках, то это касается западных областей или Правобережья. Осадки ночью местами с мокрым снегом. Температура около нуля, поэтому и осадки какие-то такие: не снег и не дождь", - говорит синоптик Владислав Билык.

Погода в Украине на Новый год от народного синоптика

Погода в Украине на Новый год и Рождество будет без морозов и осадков.

По расчетам народного синоптика Леонида Горбаня, с 28 декабря в Украине начнется небольшая оттепель; температура будет +1°...+2°. Плюсовая температура продержится вплоть до новогодней ночи, 31 декабря.

Но уже 1-2 января, по словам синоптика, ожидается легкий мороз до -3° и снег или мокрый снег.

В Сочельник, 6 января, и в Рождество, 7 января, как отметил Горбань, ожидается оттепель до + 1°...+2°. Осадков не ожидается. Снег с дождем прогнозируется до и после этого дня – 4-5 января и 9-10 января.