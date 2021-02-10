В Магадане ураганный ветер сносит крыши: люди держатся за столбы, чтобы не улететь (фото, видео)

В городе объявлен локальный режим ЧС.

Непогода в Магадане разрушила несколько крыш / Фото magadan.49gov.ru

В Магадане (Россия) установились непростые погодные условия. Ветер достигает 33 м/с.

Об этом сообщается на сайте мэрии Магадана.

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"Регистрируются сообщения о об обрушении слабоукрепленных конструкций. Повреждены кровли 46 домов. Это дома разных уровней собственности: те, что находятся в ведении жильцов, административные здания, банки, школы, детские сады", - говорится в сообщении.

Власти города призывают жителей соблюдать осторожность, спрятать автомобили в гаражи или припарковать их подальше от рекламных щитов и деревьев, а детей, по возможности, не отпускать из дома.

Пользователи социальных сетей публикуют фото и видео последствий циклона. Так, на видео видно, как ветер срывает крыши домов, разносит мусор и буквально мешает пешеходам, заставляя их держаться за столбы и заборы. На некоторые автомобили обрушились остатки снесенных крыш.

Непогода в Украине: когда закончится снегопад

В Украину пришел очередной циклон, который принес с собой снег и дожди.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что западная часть Украины "получила передышку" от циклона. Он еще досыпает снег в Киеве и идет дальше, на восток. Скоро снег прекратится и в столице.

Температура воздуха в Украине на утро от +9° на Закарпатье, +12° в Крыму, до -6°...-8° на севере.

"На спутниковом фото видно, что собирается к нам в гости очередной циклон с Балкан - завтра уже придет! С воскресенья, похоже, циклоны угомонятся, но усилятся существенно морозы", - написала она.

Это означает, что осадки в Украине прекратятся уже на следующей неделе.