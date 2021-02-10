В Магадане ураганный ветер сносит крыши: люди держатся за столбы, чтобы не улететь (фото, видео)
В городе объявлен локальный режим ЧС.
В Магадане (Россия) установились непростые погодные условия. Ветер достигает 33 м/с.
Об этом сообщается на сайте мэрии Магадана.
В ближайшие дни на Украину налетят метели: ожидаются сильные снегопады и 20-градусные морозы
"Регистрируются сообщения о об обрушении слабоукрепленных конструкций. Повреждены кровли 46 домов. Это дома разных уровней собственности: те, что находятся в ведении жильцов, административные здания, банки, школы, детские сады", - говорится в сообщении.
Власти города призывают жителей соблюдать осторожность, спрятать автомобили в гаражи или припарковать их подальше от рекламных щитов и деревьев, а детей, по возможности, не отпускать из дома.
Пользователи социальных сетей публикуют фото и видео последствий циклона. Так, на видео видно, как ветер срывает крыши домов, разносит мусор и буквально мешает пешеходам, заставляя их держаться за столбы и заборы. На некоторые автомобили обрушились остатки снесенных крыш.
Непогода в Украине: когда закончится снегопад
В Украину пришел очередной циклон, который принес с собой снег и дожди.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что западная часть Украины "получила передышку" от циклона. Он еще досыпает снег в Киеве и идет дальше, на восток. Скоро снег прекратится и в столице.
Температура воздуха в Украине на утро от +9° на Закарпатье, +12° в Крыму, до -6°...-8° на севере.
"На спутниковом фото видно, что собирается к нам в гости очередной циклон с Балкан - завтра уже придет! С воскресенья, похоже, циклоны угомонятся, но усилятся существенно морозы", - написала она.
Это означает, что осадки в Украине прекратятся уже на следующей неделе.
- Винница-1°... -6°
- Днепр+3°... -3°
- Донецк+5°... 0°
- Житомир-4°... -8°
- Запорожье+4°... -2°
- Ивано-Франковск0°... -3°
- Киев-4°... -11°
- Кропивницкий+4°... -5°
- Луганск+3°... +2°
- Луцк-3°... -6°
- Львов-1°... -5°
- Николаев+9°... -1°
- Одесса+9°... +2°
- Полтава+1°... -8°
- Ровно-4°... -8°
- Симферополь+12°... +6°
- Сумы-4°... -9°
- Тернополь-2°... -5°
- Харьков0°... -2°
- Херсон+10°... -1°
- Хмельницкий-2°... -5°
- Черкассы0°... -11°
- Чернигов-8°... -15°
- Черновцы+1°... -2°