Украину накроют сильные туманы: объявлен первый уровень опасности

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

Сегодня Украину затянет туманами / фото УНИАН

Сегодня, 21 декабря, на территории Украины - туман, видимость 200-500 метров.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Таким погодным условиям предоставлен первый уровень опасности, желтый.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.

В связи с понижением температуры воздуха, 21-23 декабря на Днепровских водохранилищах (кроме Каховского) ожидается усиление ледовых явлений.

Справка УНИАН. Ледовые явления - составляющие ледового режима реки.

К ним относятся:

Шуга (хрупкие, белого цвета комки льда, появляющиеся на воде перед ледоходом);

Донный лед (образуется на дне водоема при опускании переохлажденных масс воды);

Поверхностный лед;

Забереги (тонкий лед, образующийся вдоль берегов водоемов перед его полным замерзанием);

Заторыы (нагромождение льдин во время ледохода в узких местах);

Зажоры (скопление в русле реки масс шуги и/или донного льда).

Прогноз погоды в Украине на 21 декабря: данные погоды УНИАН

В понедельник, 21 декабря, практически по всей Украине будет пасмурно. Солнце выглянет только в Луцкой, Запорожской, Днепропетровской и Черновицкой областях. Температурный минимум днем составит -3°, а максимум +3°.

В Киеве сегодня будет облачно, температура воздуха ночью -4°, днем +2°.