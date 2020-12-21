Украину накроют сильные туманы: объявлен первый уровень опасности
Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.
Сегодня, 21 декабря, на территории Украины - туман, видимость 200-500 метров.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Таким погодным условиям предоставлен первый уровень опасности, желтый.
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.
В связи с понижением температуры воздуха, 21-23 декабря на Днепровских водохранилищах (кроме Каховского) ожидается усиление ледовых явлений.
Справка УНИАН. Ледовые явления - составляющие ледового режима реки.
К ним относятся:
- Шуга (хрупкие, белого цвета комки льда, появляющиеся на воде перед ледоходом);
- Донный лед (образуется на дне водоема при опускании переохлажденных масс воды);
- Поверхностный лед;
- Забереги (тонкий лед, образующийся вдоль берегов водоемов перед его полным замерзанием);
- Заторыы (нагромождение льдин во время ледохода в узких местах);
- Зажоры (скопление в русле реки масс шуги и/или донного льда).
Прогноз погоды в Украине на 21 декабря: данные погоды УНИАН
В понедельник, 21 декабря, практически по всей Украине будет пасмурно. Солнце выглянет только в Луцкой, Запорожской, Днепропетровской и Черновицкой областях. Температурный минимум днем составит -3°, а максимум +3°.
В Киеве сегодня будет облачно, температура воздуха ночью -4°, днем +2°.
- Винница+2°... -2°
- Днепр-2°... -3°
- Донецк-2°... -6°
- Житомир+2°... -2°
- Запорожье-1°... -2°
- Ивано-Франковск+1°... -2°
- Киев+2°... -4°
- Кропивницкий+1°... -5°
- Луганск-3°... -12°
- Луцк+2°... -1°
- Львов+1°... -2°
- Николаев+1°... -5°
- Одесса+3°... -4°
- Полтава-2°... -6°
- Ровно+1°... -2°
- Симферополь0°... -5°
- Сумы-2°... -7°
- Тернополь+1°... -2°
- Харьков-3°... -5°
- Херсон0°... -4°
- Хмельницкий0°... -3°
- Черкассы+1°... -3°
- Чернигов+2°... -4°
- Черновцы+3°... -2°