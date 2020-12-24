После сильного снегопада Киев окутал густой туман (фото)

Видимость на дорогах столицы резко снизилась.

Киев окутал густой туман / Фото: "Страна"

Сегодня утром, 24 декабря, после вчерашнего сильного снегопада Киев окутал густой туман.

Об этом свидетельствуют фотографии издания "Страна".

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Также сегодня в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредили о сильном падении видимости из-за тумана - до 200-500 метров.

Видимость на дорогах столицы упала / Фото: "Страна"

Прогноз погоды в Киеве на 24 декабря: данные Погоды УНИАН

В четверг, 24 декабря, в Киеве ожидается пасмурная погода. Столбики термометров повысятся до +3°.

Согласно прогнозу, ночью температура составит +2°, а днем - поднимется максимум до +3°. Без осадков.

Ветер южного направления со скоростью до 1,7 м/с.

Атмосферное давление - 748 мм рт. ст.

Народный прогноз на 24 декабря

24 декабря — Даниила и Никона. В этот день в старину угадывали погоду по солнцу. Если солнце с “ушами” — отсветами по бокам — быть морозам.