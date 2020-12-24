После сильного снегопада Киев окутал густой туман (фото)
Видимость на дорогах столицы резко снизилась.
Сегодня утром, 24 декабря, после вчерашнего сильного снегопада Киев окутал густой туман.
Об этом свидетельствуют фотографии издания "Страна".
Сегодня резко потеплеет и Украину зальют ливни (карта)
Также сегодня в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредили о сильном падении видимости из-за тумана - до 200-500 метров.
Прогноз погоды в Киеве на 24 декабря: данные Погоды УНИАН
В четверг, 24 декабря, в Киеве ожидается пасмурная погода. Столбики термометров повысятся до +3°.
Согласно прогнозу, ночью температура составит +2°, а днем - поднимется максимум до +3°. Без осадков.
Ветер южного направления со скоростью до 1,7 м/с.
Атмосферное давление - 748 мм рт. ст.
Народный прогноз на 24 декабря
24 декабря — Даниила и Никона. В этот день в старину угадывали погоду по солнцу. Если солнце с “ушами” — отсветами по бокам — быть морозам.
- Винница+3°... +2°
- Днепр0°... -3°
- Донецк-2°... -11°
- Житомир+3°... +1°
- Запорожье+1°... -2°
- Ивано-Франковск+8°... +3°
- Киев+2°... +1°
- Кропивницкий+1°... 0°
- Луганск-3°... -14°
- Луцк+7°... +3°
- Львов+9°... +3°
- Николаев+5°... +3°
- Одесса+7°... +4°
- Полтава-1°... -3°
- Ровно+6°... +3°
- Симферополь+4°... +3°
- Сумы-2°... -3°
- Тернополь+5°... +4°
- Харьков-2°... -5°
- Херсон+4°... +1°
- Хмельницкий+2°... +1°
- Черкассы+2°... 0°
- Чернигов+1°... 0°
- Черновцы+7°... +3°