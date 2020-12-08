Синоптики назвали области, на которые сегодня налетит штормовой ветер

На Азовском море будет продолжаться сильный шторм.

В Украине ожидается сильный ветер / Фото REUTERS

Сегодня, 8 декабря, в западных, южных и юго-восточных областях порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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Таким погодным условиям предоставлен І уровень опасности - желтый.

Также на акватории Азовского моря ожидаются порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм. Возможно быстрое обледенение судов. Такая погодная ситуация соответствует II уровню опасности - оранжевому.

Мощный шторм на Азовском море

В Запорожской области из-за шторма на Азовском море затопило дорогу к президентской резиденции.

Отмечается, что десятки роликов в соцсетях свидетельствуют: волны прервали единственный сухопутный путь в заповедник "Бирючий остров", где кроме туристических баз расположено поместье государственного управления делами, закрепленное за президентом Украины Владимиром Зеленским.

Порывы ветра в Кирилловке сейчас достигают 25-30 метров в секунду, а двухметровые волны наступают на берег, перемывая дорогу, которая соединяет материк с заказником.

Затапливаются базы отдыха и кафе на побережье. В воде и опоры линий электропередач.