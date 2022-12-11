Осадки ожидаются везде, кроме крайнего востока страны.

В воскресенье, 11 декабря, в большинстве областей Украины температура продолжит повышаться, холодно будеь лишь на западе страны. Осадки также продолжатся. Сегодня они ожидаются везде, кроме большинства восточных областей. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет холоднее всего. Здесь столбки термомтеов покажут 0°...+4°. Ожидаются дожди, а при снижении температуры - снег.

На севере Украины воздух прогреется до +7°...+9°. Здесь также будет пасмурно и мокро, повсеместно ожидаются дожди.

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В центральных областях температура поднимется до +8°...+13°. Будет пасмурно и дождливо.

Жителей востока Украины ждет температура в пределах +6°...+7°. Пасмурная и дождливая погода ожидается лишь в Харьковской области. На остальной территории будет доминировать сухая облачная погода с прояснениями.

На юге Украины сегодня будет теплее всего. Здесь также будет дождить, местами ожидаются прояснения, однако температура поднимется до весенних +10...+14 градусов.

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