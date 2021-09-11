В большинстве областей ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

Сегодня, 11 сентября, в Украине будет тепло и сухо. Практически повсеместно будет небольшая облачность с прояснениями, лишь в Днепропетровской и Луганской областях ожидается ясная и безоблачная погода. Теплее всего будет на юго-востоке страны, а прохладнее всего - на западе и в Крыму.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В западных областях сегодня будет +23°...+25°. Облачно с прояснениями, без дождей.

Аналогичная погода ожидается и на севере Украины. Здесь в течение дня будет +24°...+25°, небольшая облачность.

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В центральных областях ожидается от +24° до +28°. В Днепропетровской области - ясно и безоблачно, на остальной территории - небольшая облачность.

Жителей восточных областей сегодня также ждет теплая погода. Максимально столбики термометров покажут +28°. В Луганской области будет много солнца, на остальной территории - небольшая облачность.

На юге Украины сегодня будет облачно с прояснениями, столбики термометров покажут +25°...+28°, однако в Крыму воздух максимально прогреется до +23°. Без осадков.

Напомним, синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня прогнозирует, что "бабье" лето продержится в Украине еще несколько дней. Изменения погоды стоит ждать с 14 сентября, когда с северо-запада будет перемещаться активный атмосферный фронт. Он принесет небольшие дожди. После прохождения фронта с 16 сентября температура начнет снижаться до +4...+6 градусов.

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Автор: Екатерина Лиманская