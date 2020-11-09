Синоптики предупреждают о сильных туманах: видимость упадет до 200 метров
Погодные условия могут нарушить движение транспорта.
Сегодня, 9 ноября, в западных и южных областях местами туман, видимость 200-500 м.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Температура начнет снижаться: прогноз погоды в Украине на завтра (карта)
Завтра,10 ноября ночью и утром в западной части страны туман, видимость 200-500 м.
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.
Погода на 10 ноября от Натальи Диденко
Антициклон в Украине обусловит погоду без осадков. В большинстве наших областей будет сухо, но утром ожидаются туманы.
Температура воздуха снижается, завтра днем ожидается + 8°...+13°, а затем, в течение недели, будет холодать до ночных морозов и дневных +3°...+7°.
В Киеве завтра, во вторник, не дождливо, но с периодическими туманами, а днем даже с возможным солнечным прояснением. Ближайшей ночью предполагается +2°...+4°, а завтра днем в столице около +8°.
В дальнейшем в Киеве температура воздуха будет постепенно снижаться.
"Антициклон прочно осел в Украине, любуется нашей осенней красотой, блокирует дожди, притягивает морозы и не думает пока куда-то уходить. Ему у нас хорошо", - написала синоптик Наталья Диденко.
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