В пустыне Атакама выпало 15 сантиметров снега.

В самой сухой пустыне мира Атакама выпало немало снега.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, толщина снежного покрова местами достигала 15 сантиметров.

Жители города Эль Сальвадор говорят, такого не видели минимум последние 30 лет. Если снег и выпадал, то только в июне-июле.

Белый покров в конце августа местные воспринимают как чудо. А тем более, что снег очень обильный.

Украинцев в этом году ожидает длительное "бабье лето", а зима будет морозной и с большим количеством снега.

Как сообщал УНИАН, об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань

По его прогнозу, зима будет холодной.

"Декабрь вижу суровым и морозным, с ледяными дождями в первой декаде и небольшим снегом во второй. До конца месяца ожидается настоящая зима: с морозами и снегопадами", - рассказал он.

По словам синоптика, январь начнется потеплением, а мороз и снег придут на Старый Новый год и продлятся до Крещения, 19 января, потом потеплеет.

"Февраль также окажется лютым, особенно сильные морозы-во второй половине месяца. Снега будет много, ближе к концу зимы возможны снежные метели", - рассказал синоптик.

Автор: Екатерина Лиманская