В Украине срочно объявили предупреждение.

В Украине ожидается осложнение погоды. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

"До конца суток 29 марта в южных, большинстве центральных и западных областей порывы ветра 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

Также они добавили, что в Одесской и Николаевской областях ожидается пылевая буря.

Видео дня

Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода 29 марта

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, только в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье утром и днем будет дождь.

Ветер преимущественно восточный, 7-12, в Карпатах и южных областях местами порывы усилятся до 15-20 м/с.

Воздух днем прогреется до +13°...+18°, в Карпатах термометры покажут +4°...+9°.

Погода на завтра - прогноз на 30 марта

В воскресенье в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в южной части, большинстве центральных, восточных областей и на Закарпатье пройдут умеренные (в Донецкой области местами значительные) дожди.

Днем в центральных, восточных, северных областях и на Закарпатье местами небольшие дожди.

Ветер будет преимущественно восточный, 5-10 м/с, ночью в восточных областях местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью +2°...+7°, на юге +6°...+11°. Днем столбики термометров покажут +10°...+15°, в центральных областях местами +5°...+10°, в юго-восточной части будет теплее всего, +15°...+18°.

В Карпатах ночью ожидается умеренный мокрый снег, днем местами небольшой дождь. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем +2°...+7°.

Вас также могут заинтересовать новости: