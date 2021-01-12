В Укргидрометцентре пообещали украинцам до 15 сантиметров снега

Завтра днем синоптики прогнозируют до 10-16° мороза.

Завтра в Украине появятся сугробы / Фото ua.depositphotos.com

В Украине 15-16 января ожидается значительное снижение температуры.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

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13 января в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях значительный снег (высота снежного покрова 5-15 см), порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица.

В Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях налипание мокрого снега и гололед (І уровень опасности).

14 января ожидается прекращение осадков, но погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

15-16 января в Украине ожидается значительное снижение температуры: ночью до 12-18° мороза, местами в северных областях до 21° мороза, днем 10-16° мороза.

17-18 января холодная погода сохранится.

Прогноз погоды на 13 января от Натальи Диденко

Завтра, 13 января в Украине ожидаются сложные погодные условия: снег, мокрый снег, временами дождь, налипание мокрого снега, метели, гололед, гололедица, сильный ветер - на юге, востоке Украины, а также на Полтавщине, Сумщине, Днепропетровщине, в восточных районах Кировоградской и Черкасской областей.

"К нам несется циклон! В течение суток 13 января сложные погодные условия постепенно охватят нашу юго-восточную часть, восток Украины, а также Полтавщину, Сумщину, Днепропетровщину, восточные районы Кировоградской и Черкасской областей. Днем 13 января в Одесской области ситуация утихомирится", - написала синоптик Наталья Диденко.

Снег будет выпадать завтра также в западных областях Украины, но здесь температура воздуха днем будет превышать ноль градусов.

В Украине ближайшей ночью ожидается -2°...-7°, завтра днем 0°...-4°, на юге и западе около нуля.

Воздушная масса арктического происхождения придет в Украину с 14 января, "начнет" с северных областей.

Столица завтра оказывается в паузе между двумя мощными атмосферными циклонами, среди поля повышенного атмосферного давления. Поэтому существенных осадков не предвидится. Ночью в Киеве ожидается -2°...-4°, днем около -1°.

Похолодание начнет в Киев заходить с 14 января, пик морозов придется на 15-19 января. Предполагается в ночные часы до -15°...-19°.