В Укргидрометцентре пообещали украинцам до 15 сантиметров снега
Завтра днем синоптики прогнозируют до 10-16° мороза.
В Украине 15-16 января ожидается значительное снижение температуры.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.
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13 января в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях значительный снег (высота снежного покрова 5-15 см), порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица.
В Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях налипание мокрого снега и гололед (І уровень опасности).
14 января ожидается прекращение осадков, но погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
15-16 января в Украине ожидается значительное снижение температуры: ночью до 12-18° мороза, местами в северных областях до 21° мороза, днем 10-16° мороза.
17-18 января холодная погода сохранится.
Прогноз погоды на 13 января от Натальи Диденко
Завтра, 13 января в Украине ожидаются сложные погодные условия: снег, мокрый снег, временами дождь, налипание мокрого снега, метели, гололед, гололедица, сильный ветер - на юге, востоке Украины, а также на Полтавщине, Сумщине, Днепропетровщине, в восточных районах Кировоградской и Черкасской областей.
"К нам несется циклон! В течение суток 13 января сложные погодные условия постепенно охватят нашу юго-восточную часть, восток Украины, а также Полтавщину, Сумщину, Днепропетровщину, восточные районы Кировоградской и Черкасской областей. Днем 13 января в Одесской области ситуация утихомирится", - написала синоптик Наталья Диденко.
Снег будет выпадать завтра также в западных областях Украины, но здесь температура воздуха днем будет превышать ноль градусов.
В Украине ближайшей ночью ожидается -2°...-7°, завтра днем 0°...-4°, на юге и западе около нуля.
Воздушная масса арктического происхождения придет в Украину с 14 января, "начнет" с северных областей.
Столица завтра оказывается в паузе между двумя мощными атмосферными циклонами, среди поля повышенного атмосферного давления. Поэтому существенных осадков не предвидится. Ночью в Киеве ожидается -2°...-4°, днем около -1°.
Похолодание начнет в Киев заходить с 14 января, пик морозов придется на 15-19 января. Предполагается в ночные часы до -15°...-19°.
- Винница0°... -4°
- Днепр0°... -4°
- Донецк-2°... -5°
- Житомир+1°... -3°
- Запорожье0°... -4°
- Ивано-Франковск+3°... -3°
- Киев0°... -4°
- Кропивницкий0°... -6°
- Луганск-1°... -5°
- Луцк+1°... -3°
- Львов+1°... -3°
- Николаев+1°... -4°
- Одесса+2°... -3°
- Полтава0°... -4°
- Ровно0°... -3°
- Симферополь+3°... +2°
- Сумы-1°... -5°
- Тернополь-1°... -2°
- Харьков0°... -4°
- Херсон+1°... -4°
- Хмельницкий0°... -3°
- Черкассы0°... -3°
- Чернигов+1°... -3°
- Черновцы+2°... -2°