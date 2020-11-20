Мокрый снег и гололедица: Укргидрометцентр дал прогноз погоды на следующие двое суток
Температура днем достигнет +6°.
Завтра в Украине в следующие двое суток в восточной и северо-восточной части небольшой мокрый снег, на остальной территории без осадков.
Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра на странице в Facebook.
В Украину пришел атмосферный фронт: синоптик предупредила об изменении погоды
На дорогах страны, кроме запада и юга, местами гололедица.
Температура ночью от +1° до -5°, днем 0°...+6°, на востоке страны -1°...-3°.
Прогноз погоды в Украине на выходные: данные погоды УНИАН
В ближайшие выходные, 21 и 22 ноября, дневная температура воздуха в Украине останется на уровне -1°...+7°. В субботу снег ожидается на востоке, а в воскресенье он переместится на север - на Черниговщину. На всей остальной территории - облачно, местами будет выглядывать солнце.
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Погода в Украине
- Винница+4°... -3°
- Днепр+1°... -2°
- Донецк0°... -4°
- Житомир+5°... -4°
- Запорожье+1°... -1°
- Ивано-Франковск+6°... -3°
- Киев+1°... -1°
- Кропивницкий0°... -2°
- Луганск-2°... -6°
- Луцк+7°... -1°
- Львов+6°... -4°
- Николаев+2°... 0°
- Одесса+5°... -1°
- Полтава0°... -2°
- Ровно+6°... -2°
- Симферополь+6°... 0°
- Сумы0°... -3°
- Тернополь+6°... -2°
- Харьков+1°... -3°
- Херсон+2°... 0°
- Хмельницкий+5°... -3°
- Черкассы+1°... -1°
- Чернигов0°... -3°
- Черновцы+6°... 0°
+4°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+4 °
Мин./макс. температура:+6° / +16°
Влажность:67 %
Давление:764 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:58
Закат16:51
Видимость:16 км
Фаза луны:
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