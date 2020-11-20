Мокрый снег и гололедица: Укргидрометцентр дал прогноз погоды на следующие двое суток

15:27, 20 ноября 2020
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Температура днем достигнет +6°.

В некоторых областях ожидается мокрый снег / фото УНИАН
В некоторых областях ожидается мокрый снег / фото УНИАН

Завтра в Украине в следующие двое суток в восточной и северо-восточной части небольшой мокрый снег, на остальной территории без осадков.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра на странице в Facebook.

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На дорогах страны, кроме запада и юга, местами гололедица.

Температура ночью от +1° до -5°, днем 0°...+6°, на востоке страны -1°...-3°.

Прогноз погоды в Украине на выходные: данные погоды УНИАН

В ближайшие выходные, 21 и 22 ноября, дневная температура воздуха в Украине останется на уровне -1°...+7°. В субботу снег ожидается на востоке, а в воскресенье он переместится на север - на Черниговщину. На всей остальной территории - облачно, местами будет выглядывать солнце.

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Автор: Елена Пилипчак

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