Теплее всего сегодня будет в западных областях Украины.

Сегодня, 8 мая, в Украине ожидается тепло до +23°. Теплее всего будет на западе страны, но и в других регионах температура повыситься на градус-два.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Жителей западных областей сегодня ждет небольшая облачность. Температура будет в пределах +19°...+23°, теплее всего - на Закарпатье. В Черновцах - гроза.

На севере Украины сегодня покапают небольшие дожди. Осадки ожидаются в Черниговской и Киевской областях. Температура ожидается на уровне +19°...+21°.

В центральных областях сегодня будет сухо. Температура, как и на севере, от +19° до +21°.

Жителей востока Украины ждет температура от +18° до +20°. В Харьковской области практически безоблачно, на остальной территории - небольшая облачность.

На юге Украины сегодня будет +17°...+20°. Небольшая облачность, местами - ясно и безоблачно. Сухо, без осадков.

Напомним, в Черниговской области ожидаются подтопления в результате подъема уровней воды в Днепре и Десне ниже поселка Разлеты на 5-25 сантиметров.

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