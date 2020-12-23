"Будет становиться теплее": синоптик дала прогноз на Новый год в Украине

Осадки ожидаются, но преимущественно в виде дождя.

На Новый год в Украине потеплеет / Фото ua.depositphotos.com

В среду, 23 декабря, циклон принес осадки в виде снега в западные регионы, а также в Киевскую, Житомирскую, Винницкую, Донецкую области и в столицу.

О погоде на ближайшие дни и Новый год в эфире Завтрака с 1+1 рассказала синоптик Наталья Диденко, передает ТСН.

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"Сейчас в Украину пришел атмосферный фронт с Северо-Западной Европы, связанный с циклоном. Поэтому осадки будут. Фронт уже в Украине. Он принесет снег. Но в результате потепления он будет переходить в мокрый снег, а затем в дождь. Поэтому водителям следует быть осторожными. Погода будет сложной", - подчеркнула она.

По ее словам, сейчас синоптики на Новый год осадков в виде снега не прогнозируют.

"По предварительным прогнозам, вторая половина этой недели, которая сейчас, будет теплее. Атлантические процессы будут преобладать. Осадки будут, но преимущественно в виде дождя. Поэтому недавнее похолодание и нынешнее, которое на востоке страны принесло до -13 градусов мороза, закончится. По предварительным прогнозам, будет становиться теплее", - говорит Наталья Диденко.

Погода в Украине до конца зимы

Морозы продержатся, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, до конца месяца, а в последние дни года пойдет снег с дождем.

"На Новый год в Украине будет оттепель, а в начале января прогнозируют ночные морозы. Однако днем столбики термометров будут преимущественно выше нуля и так вплоть до Рождества. А уже после 9 января будет примораживать. Первые дни нового года порадуют снегом и комфортной зимней температурой в -2...-3°. Затем потеплеет до +2° днем, и к 15 января температура воздуха будет колебаться в пределах нуля градусов. Осадки ожидаются 9-10 и 13 января. С 15 января будет резкое снижение температуры до -16° ночью, а также сильные осадки в виде снега", — говорит он.

Сильные морозы сохранятся до 8 февраля. Небольшое потепление, до +2°, наступит с 20 февраля, и такая температура продержится до конца месяца. В целом же зима, говорит Горбун, будет затяжной и снежной.