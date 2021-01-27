"В Украине - тенденции глобального потепления": в Укргидрометцентре дали прогноз на февраль
Снега в последний месяц зимы может выпасть меньше нормы.
Февраль - более теплый месяц, чем январь. Но в отдельные периоды могут быть кратковременные сильные морозы, до -30°.
Об этом сообщил замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, передает "Сегодня".
Синоптик рассказала, ждать ли Украине в ближайшее время экстремальных морозов
"В Украине все больше проявляются тенденции глобального потепления, поэтому среднемесячная температура воздуха ожидается на 1,5°-2° выше средних многолетних значений. Это от -3° до +1°, в Крыму до +3°", - уточнил Анатолий Прокопенко.
А вот с осадками не сложится: хотя снег еще будет, но его может выпасть меньше нормы, это от 25 до 58 см снега на весь месяц. Самыми малоснежными окажутся восточные области. В горных районах Закарпатья и горах Крыма до 73-110 мм осадки ожидаются в пределах средних многолетних значений: от 73 см до 1,1 м снега.
Ситуацию с осадками могут улучшить циклоны со Средиземноморья, вероятность их прохождения через Украину достаточно высокая. Прежде всего это касается южных областей.
По данным многолетних наблюдений синоптиков Укргидрометцентра, абсолютный минимум температуры воздуха в феврале -39°, на юге Украины и на Закарпатье -23° и -34°. Абсолютный максимум температуры +20°, на Прикарпатье, в южной части страны - до +24°.
Прогноз на февраль от народного синоптика Леонида Горбаня
В феврале будет несколько периодов морозов и потепления.
Так, согласно прогнозам синоптика, первая декада февраля будет холодной и снежной.
"1 февраля возможен мороз 14 градусов. Но ежедневно температура будет повышаться в среднем на 1−2 градуса, и уже к 10 февраля существенно потеплеет, днем будет около нуля. Снег ожидается 2, 3, 6, 7, 9 и 10 февраля", - рассказал синоптик Леонид Горбань.
По его словам, в период с 11 по 20 февраля прогнозируется новое похолодание. Самым холодным днем второй декады будет 16 февраля, когда дневная температура опустится до -9°, ночная - до -17°...-13°.
"После этого начнется быстрое увеличение температуры, которая к 20 февраля пересечет нулевую отметку и станет плюсовой. Вторая декада февраля будет малоснежной", - уверен он.
А вот третья декада февраля, по мнению синоптика, ожидается сравнительно теплой. В этот период температура будет колебаться в диапазоне от -1° до +1°. Снег с дождем возможен 25 и 27 февраля.
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