Стало известно, какая погода ждет украинцев в феврале

В феврале ожидаются морозы до -17° и снег.

В феврале ожидается несколько снежных дней / фото pixabay.com

В феврале будет несколько периодов морозов и потепления.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, передают "Факты".

Так, согласно прогнозам синоптика, первая декада февраля будет холодной и снежной.

"1 февраля возможен мороз 14 градусов. Но ежедневно температура будет повышаться в среднем на 1−2 градуса, и уже к 10 февраля существенно потеплеет, днем будет около нуля. Снег ожидается 2, 3, 6, 7, 9 и 10 февраля", - рассказал синоптик.

По его словам, в период с 11 по 20 февраля прогнозируется новое похолодание. Самым холодным днем второй декады будет 16 февраля, когда дневная температура опустится до -9°, ночная - до -17°...-13°.

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"После этого начнется быстрое увеличение температуры, которая к 20 февраля пересечет нулевую отметку и станет плюсовой. Вторая декада февраля будет малоснежной", - уверен Леонид Горбань.

А вот третья декада февраля, по мнению синоптика, ожидается сравнительно теплой. В этот период температура будет колебаться в диапазоне от -1° до +1°. Снег с дождем возможен 25 и 27 февраля.

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