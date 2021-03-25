Синоптики Укргидрометцентра рассказали, какой будет погода в апреле
Украинцев порадует настоящая весенняя погода.
Средняя месячная температура в Украине в апреле предполагается на уровне +8°...+11°, в горах +5°...+6°.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Никакого потепления: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца марта
Синоптики утверждают, что такая температура близка к средним многолетним значениям.
Месячное количество осадков ожидается 30-57 мм, в Карпатах 62-88 мм, что также попадает в рамки средних многолетних значений.
Средняя месячная температура в апреле составляет +7...+11°, в горных районах +2°...+6°.
Абсолютный минимум температуры -6°...-16°, в Карпатах и на северо-востоке до -17°...-22°, на Львовщине и крайнем юге местами -3°...-5°.
Абсолютный максимум температуры достиг +26°...+33° тепла, в горах +21°...+22°.
Среднее месячное количество осадков составляет 22-62 мм, на Закарпатье и в Карпатах до 65-84 мм, на высокогорье 102-107 мм.
Прогноз погоды на апрель от синоптика
В начале апреля в Украину придет настоящее тепло но во второй половине месяца прогнозируются заморозки.
По словам заведующего отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазиры Мартазиновой, тепло начнется уже с 1-го апреля, и такой будет вся первая декада. Если и будут дожди, то незначительные.
Но потом, как Мартазинова прогнозирует, начнутся погодные "качели": периоды похолодания и периоды потепления - 5 дней холодных, 5 теплых дней, 5 дней солнечных, 5 дней пасмурных.
"И так до конца месяца. До 10 апреля может быть похолодание, вплоть до заморозков в воздухе", – предупредила синоптик.
- Винница+6°... -2°
- Днепр+2°... -1°
- Донецк+2°... -1°
- Житомир+7°... -2°
- Запорожье+2°... 0°
- Ивано-Франковск+8°... -2°
- Киев+7°... -1°
- Кропивницкий+2°... -3°
- Луганск+2°... 0°
- Луцк+9°... 0°
- Львов+8°... -1°
- Николаев+3°... 0°
- Одесса+4°... +1°
- Полтава+6°... -3°
- Ровно+7°... -1°
- Симферополь+1°... -2°
- Сумы+6°... -2°
- Тернополь+6°... -2°
- Харьков+7°... -2°
- Херсон+3°... -1°
- Хмельницкий+6°... -2°
- Черкассы+5°... -2°
- Чернигов+8°... -2°
- Черновцы+7°... -2°