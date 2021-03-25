Синоптики Укргидрометцентра рассказали, какой будет погода в апреле

Украинцев порадует настоящая весенняя погода.

В апреле в Украине установится настоящая весенняя погода / Фото ua.depositphotos.com

Средняя месячная температура в Украине в апреле предполагается на уровне +8°...+11°, в горах +5°...+6°.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Синоптики утверждают, что такая температура близка к средним многолетним значениям.

Месячное количество осадков ожидается 30-57 мм, в Карпатах 62-88 мм, что также попадает в рамки средних многолетних значений.

Средняя месячная температура в апреле составляет +7...+11°, в горных районах +2°...+6°.

Абсолютный минимум температуры -6°...-16°, в Карпатах и на северо-востоке до -17°...-22°, на Львовщине и крайнем юге местами -3°...-5°.

Абсолютный максимум температуры достиг +26°...+33° тепла, в горах +21°...+22°.

Среднее месячное количество осадков составляет 22-62 мм, на Закарпатье и в Карпатах до 65-84 мм, на высокогорье 102-107 мм.

Прогноз погоды на апрель от синоптика

В начале апреля в Украину придет настоящее тепло но во второй половине месяца прогнозируются заморозки.

По словам заведующего отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазиры Мартазиновой, тепло начнется уже с 1-го апреля, и такой будет вся первая декада. Если и будут дожди, то незначительные.

Но потом, как Мартазинова прогнозирует, начнутся погодные "качели": периоды похолодания и периоды потепления - 5 дней холодных, 5 теплых дней, 5 дней солнечных, 5 дней пасмурных.