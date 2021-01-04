Синоптик назвала области, которые завтра накроют дожди
Также завтра ожидается довольно туманная погода.
Циклон по имени Ahmet во вторник, подойдет к Украине с юго-западной стороны Европы. Поэтому завтра осадки предполагаются в западных областях Украины, в Одесской, Николаевской, Винницкой, вечером в Житомирской, Киевской и Черкасской областях. На остальной территории - без существенных осадков.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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"Будет идти преимущественно дождь, при приближении температуры к более низким значениям возможен кое-где мокрый снег", - написала она.
Максимальная температура воздуха в большинстве областей Украины составит +1°...+5°, на востоке 0°...+3°, в западной части и на юге +4°...+9°.
Местами туманы с ухудшением видимости.
В Киеве во вторник ожидается облачная погода. Небольшой дождь или мокрый снег вероятны завтра вечером. Температура воздуха в столице будет колебаться в течение дня в пределах +1°...+3°.
На Сочельник будет сыро, пасмурно, на Рождество в Украину придет очередной циклон, который принесет осадки, дождь и мокрый снег, а также усиление ветра.
Небольшой мороз, однако больше в ночные часы, появится в выходные и в начале следующей недели.
Погода на Рождество в Украине
Погода на православное Рождество в Украине будет теплой и дождливой.
Об этом сообщил ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло.
По его прогнозам, в первых числах января ожидается небольшое похолодание, но в канун Рождества 7 января начнется новый период потепления.
"Не то, чтобы совсем тепло. Просто будут более теплые воздушные массы. Рождественские выходные будут с осадками преимущественно в виде дождя или мокрого снега", - уточнил синоптик.
В ночь накануне Рождества, в Рождественский Сочельник 6 января, он спрогнозировал температуру воздуха около 0 градусов, "морозов не ожидается". Днем 6 и 7 января на территории Украины будет дождливо.
- Винница+4°... 0°
- Днепр+1°... -2°
- Донецк+1°... -4°
- Житомир+5°... 0°
- Запорожье+2°... -1°
- Ивано-Франковск+5°... +3°
- Киев+3°... -1°
- Кропивницкий+2°... -3°
- Луганск+2°... -3°
- Луцк+7°... +4°
- Львов+6°... +4°
- Николаев+5°... 0°
- Одесса+7°... +3°
- Полтава+1°... -2°
- Ровно+7°... +2°
- Симферополь+12°... +5°
- Сумы0°... -3°
- Тернополь+7°... +3°
- Харьков+1°... -2°
- Херсон+6°... 0°
- Хмельницкий+7°... +1°
- Черкассы+3°... -1°
- Чернигов+2°... -2°
- Черновцы+9°... +3°