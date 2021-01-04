Синоптик назвала области, которые завтра накроют дожди

Также завтра ожидается довольно туманная погода.

Циклон принесет в Украину осадки / Фото ua.depositphotos.com

Циклон по имени Ahmet во вторник, подойдет к Украине с юго-западной стороны Европы. Поэтому завтра осадки предполагаются в западных областях Украины, в Одесской, Николаевской, Винницкой, вечером в Житомирской, Киевской и Черкасской областях. На остальной территории - без существенных осадков.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"Будет идти преимущественно дождь, при приближении температуры к более низким значениям возможен кое-где мокрый снег", - написала она.

Максимальная температура воздуха в большинстве областей Украины составит +1°...+5°, на востоке 0°...+3°, в западной части и на юге +4°...+9°.

Местами туманы с ухудшением видимости.

В Киеве во вторник ожидается облачная погода. Небольшой дождь или мокрый снег вероятны завтра вечером. Температура воздуха в столице будет колебаться в течение дня в пределах +1°...+3°.

На Сочельник будет сыро, пасмурно, на Рождество в Украину придет очередной циклон, который принесет осадки, дождь и мокрый снег, а также усиление ветра.

Небольшой мороз, однако больше в ночные часы, появится в выходные и в начале следующей недели.

Погода на Рождество в Украине

Погода на православное Рождество в Украине будет теплой и дождливой.

Об этом сообщил ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло.

По его прогнозам, в первых числах января ожидается небольшое похолодание, но в канун Рождества 7 января начнется новый период потепления.

"Не то, чтобы совсем тепло. Просто будут более теплые воздушные массы. Рождественские выходные будут с осадками преимущественно в виде дождя или мокрого снега", - уточнил синоптик.

В ночь накануне Рождества, в Рождественский Сочельник 6 января, он спрогнозировал температуру воздуха около 0 градусов, "морозов не ожидается". Днем 6 и 7 января на территории Украины будет дождливо.