Завтра в Украину вернутся дожди и мокрый снег - синоптик

Температурный максимум на завтра составит +8°.

Завтра на востоке Украины ожидается мокрый снег / Фото УНИАН

Вторник, 24 ноября, в Украине обещает быть теплым, как для конца последнего осеннего месяца. В течение дня в большинстве областей ожидается +4°...+8°, разве что на востоке будет холоднее, +2°...+4°.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Однако эта объективность может снижать наши термические ощущения на 2-5 градусов, потому что будет наблюдаться порывистый, а порой и сильный, северо-западный ветер", - написала она.

На севере, востоке, в центральной части, в Приазовье и в Крыму повышенная влажность будет провоцировать осадки. Будет преобладать дождь, на востоке - с мокрым снегом.

На значительной части территории юга и запада Украины - без существенных осадков.

В Киеве завтра будет преимущественно облачно, местами возможен небольшой дождь. Ветер - северо-западный с порывами до 12-14 м/с. Ночью в столице +1°...+3° градуса, днем +4°...+6°.

Снег на востоке Украины

Луганщину засыпало снегом. С ночи на 23 ноября на дорогах восточных областей работают дорожники.

"На дорогах, на спусках и подъемах, через каждые 50 метров установлены конусы с противогололедной смесью (песок - соль). Это сделано для того, чтобы водители, которые оказались в трудном положении, могли ими самостоятельно воспользоваться", - отметил заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Луганской области по эксплуатационному содержанию Евгений Филин.

Также он отметил, что дорожное хозяйство к изменениям в погоде было заранее подготовлено.

В службе сообщили, что проезд по дорогам Луганщины обеспечен в полном объеме.