Завтра в Украину вернутся дожди и мокрый снег - синоптик
Температурный максимум на завтра составит +8°.
Вторник, 24 ноября, в Украине обещает быть теплым, как для конца последнего осеннего месяца. В течение дня в большинстве областей ожидается +4°...+8°, разве что на востоке будет холоднее, +2°...+4°.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
"Однако эта объективность может снижать наши термические ощущения на 2-5 градусов, потому что будет наблюдаться порывистый, а порой и сильный, северо-западный ветер", - написала она.
На севере, востоке, в центральной части, в Приазовье и в Крыму повышенная влажность будет провоцировать осадки. Будет преобладать дождь, на востоке - с мокрым снегом.
На значительной части территории юга и запада Украины - без существенных осадков.
В Киеве завтра будет преимущественно облачно, местами возможен небольшой дождь. Ветер - северо-западный с порывами до 12-14 м/с. Ночью в столице +1°...+3° градуса, днем +4°...+6°.
Снег на востоке Украины
Луганщину засыпало снегом. С ночи на 23 ноября на дорогах восточных областей работают дорожники.
"На дорогах, на спусках и подъемах, через каждые 50 метров установлены конусы с противогололедной смесью (песок - соль). Это сделано для того, чтобы водители, которые оказались в трудном положении, могли ими самостоятельно воспользоваться", - отметил заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Луганской области по эксплуатационному содержанию Евгений Филин.
Также он отметил, что дорожное хозяйство к изменениям в погоде было заранее подготовлено.
В службе сообщили, что проезд по дорогам Луганщины обеспечен в полном объеме.
- Винница+6°... +2°
- Днепр+6°... -2°
- Донецк+2°... -3°
- Житомир+6°... +2°
- Запорожье+5°... -2°
- Ивано-Франковск+7°... +3°
- Киев+6°... +3°
- Кропивницкий+5°... -1°
- Луганск+1°... -2°
- Луцк+5°... +3°
- Львов+5°... +2°
- Николаев+7°... -1°
- Одесса+7°... +1°
- Полтава+5°... +1°
- Ровно+4°... +2°
- Симферополь+7°... +4°
- Сумы+4°... -1°
- Тернополь+5°... +3°
- Харьков+4°... -1°
- Херсон+5°... -1°
- Хмельницкий+5°... +2°
- Черкассы+6°... +3°
- Чернигов+6°... +2°
- Черновцы+11°... +2°