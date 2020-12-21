Ночные морозы, сильный ветер и снег: синоптик дала прогноз погоды в Украине на завтра

Температура воздуха в течение дня вторника будет колебаться от -2° до +2°.

Завтра в регионах Украины установится разная погода / Фото ua.depositphotos.com

Завтра, 22 декабря, восточная часть Украины будет под влиянием арктического воздуха ближайшей ночью там вероятна температура до -10°. А западная окажется под влиянием атлантических процессов и уже вечером там появятся осадки в виде мокрого снега и дождя с сильным ветром.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Читайте также Украину засыплет снегом и зальет дождями, а к концу недели температура повысится до +11° (карта)

"Осадки, преимущественно мокрый снег и снег, также пройдут на Луганщине, Донетчине и в Запорожье. Большая часть территории Украины завтра без существенных осадков", - написала она.

Температура воздуха в течение дня вторника будет колебаться от -2° до +2°. В восточных областях ожидается днем -2°...-5° (ночью до -10°), а на западе Украины будет теплее, максимально до +2°...+6°.

В Киеве 22 декабря ночью до -4°, днем до -2°. Однако существенных осадков не ожидается.

С середины недели Атлантика возьмет верх над Арктикой и в Украине потеплеет и существенно увеличится количество осадков.

Снег и морозы в Киеве

В феврале 2021 года в Киеве ожидается два морозных периода. В последней декаде месяца существенно потеплеет.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

Февраль начнется с больших морозов на уровне -14° в дневные часы и -21° в ночные, уточнил он.

Период с 1 по 10 февраля будет самым холодным, но ежедневно температура будет повышаться в среднем на 1-2°. Так, 1 февраля возможен мороз -14°, но уже к 10 февраля существенно потеплеет. Днем воздух будет прогреваться до 0°.

Кроме того, первая декада февраля будет достаточно снежной. Снег ожидается 2, 3, 6, 7, 9 и 10 числа, сообщил народный синоптик.

В период с 11 по 20 февраля ожидается новое похолодание, но уже не такое существенное, как в первой декаде месяца. Самым холодным днем этого периода будет 16 февраля, когда дневная температура опустится до -9° , ночная – до -13°...-17°. Но потом начнется быстрое увеличение температуры, которая к 20 февраля пересечет нулевую отметку и станет плюсовой.

Вторая декада февраля будет достаточно малоснежной. Народный синоптик спрогнозировал осадки лишь 13 и 20 февраля.

Третья декада месяца, с 21 по 28 февраля, будет сравнительно теплой, сказал Леонид Горбань. Согласно его расчетам, температура будет колебаться вблизи 0° в диапазоне -1...+1°. 25 и 27 февраля возможен снег с дождем.