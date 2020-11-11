Из-за похолодания ожидается изморозь: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Похолодание в стране продолжается.
Антициклон блокирует осадки в Украине, поэтому завтра, 12 ноября, по всей территории страны - без дождей.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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Ожидается юго-восточный умеренный ветер и туманы.
"В отдельных районах из-за похолодания и стационара антициклона ожидается одно из красивейших метеорологических явлений - изморозь", - отметила синоптик.
Температура воздуха в Украине постепенно будет снижаться. Ночью 12 ноября до -3°...+4°, днем до +3°...+8°.
В Киеве в четверг осадки маловероятны. Ближайшей ночью ожидается 0°...+3°, завтра днем +3°...+6°.
До конца недели в Украине - без существенных осадков, будет продолжаться похолодание.
Сильные туманы в Украине
Сегодня, 11 ноября ночью и утром на Правобережье Украины ожидается туман, видимость 200-500 м. Синоптики отнесли такие погодные условия к І уровню опасности - желтому.
Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Справка УНИАН. Опасные метеорологические явления І уровня опасности – это явления погоды, которые создают определенные неудобства для населения и функционирования хозяйственного комплекса страны.
- Винница+8°... +2°
- Днепр+5°... +1°
- Донецк+7°... -1°
- Житомир+8°... +1°
- Запорожье+6°... +1°
- Ивано-Франковск+7°... +1°
- Киев+6°... +1°
- Кропивницкий+6°... -1°
- Луганск+5°... 0°
- Луцк+8°... +2°
- Львов+7°... +3°
- Николаев+8°... 0°
- Одесса+9°... +5°
- Полтава+5°... 0°
- Ровно+7°... +1°
- Симферополь+8°... +2°
- Сумы+3°... -1°
- Тернополь+7°... 0°
- Харьков+5°... -2°
- Херсон+9°... +1°
- Хмельницкий+7°... +2°
- Черкассы+6°... +2°
- Чернигов+4°... 0°
- Черновцы+8°... -1°