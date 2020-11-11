Из-за похолодания ожидается изморозь: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

12:16, 11 ноября 2020
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Похолодание в стране продолжается.

Завтра местами ожидается изморозь / фото УНИАН
Завтра местами ожидается изморозь / фото УНИАН

Антициклон блокирует осадки в Украине, поэтому завтра, 12 ноября, по всей территории страны - без дождей. 

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Ожидается юго-восточный умеренный ветер и туманы.

"В отдельных районах из-за похолодания и стационара антициклона ожидается одно из красивейших метеорологических явлений - изморозь", - отметила синоптик.

Температура воздуха в Украине постепенно будет снижаться. Ночью 12 ноября до -3°...+4°, днем до +3°...+8°.

В Киеве в четверг осадки маловероятны. Ближайшей ночью ожидается 0°...+3°, завтра днем +3°...+6°.

До конца недели в Украине - без существенных осадков, будет продолжаться похолодание.

Сильные туманы в Украине

Сегодня, 11 ноября ночью и утром на Правобережье Украины ожидается туман, видимость 200-500 м. Синоптики отнесли такие погодные условия к І уровню опасности - желтому.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Справка УНИАН. Опасные метеорологические явления І уровня опасности – это явления погоды, которые создают определенные неудобства для населения и функционирования хозяйственного комплекса страны.

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Автор: Елена Пилипчак

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