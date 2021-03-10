Завтра на Украину налетит штормовой ветер, ночью ударит мороз до -14° - синоптик

Штормовой ветер возможен в западных областях и Приазовье.

В западных областях ожидаются сильные порывы ветра / Фото REUTERS

Завтра, 11 марта, антициклон Luitgard отгонять влажные облака и временно блокировать мощный циклонический процесс, который приближается вместе с атмосферными фронтами с юго-запада Европы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"В пятницу, 12 марта, мощная циклоничность принесет в Украину осложнение погоды с осадками и сильным ветром. Но завтра осадков не ожидается", - написала синоптик.

Температура воздуха ночью будет опускаться до морозов ожидается -4°...-9° градусов, на востоке, северо-востоке, местами в центральных областях -9°...-14° градусов, на западе около нуля.

Днем в четверг предполагается от -3° до +3°. в западной части потеплеет до +4°...+7°.

Штормовой ветер возможен на западе и Приазовье.

В Киеве 11 марта будет без осадков. Ближайшей ночью -4°...-6°, на окраинах может и ниже, завтра днем 0°...+2°.

Потепление в марте: прогноз от Укргидрометцентра

Ближе к выходным холодный атмосферный фронт уйдет из Украины. С 12 по 15 марта ожидается потепление, но при этом осадки не прекратятся.

"Начиная примерно с 12-13 марта будет очередная волна тепла, температура достигнет +7 градусов. Можно сказать, что будет относительно теплая погода. Ночью около 0 градусов, днем стабильный плюс", - рассказал Мурмыло.

В то же время он добавил, что днем будут идти дожди, а ночью - снег.

Синоптик предупредил, что ранней весны ожидать не следует. Вероятнее всего, март будет довольно типичным, а значит, переменчивым и преимущественно прохладным.