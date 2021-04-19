Весна все никак не придет в горы.

Сегодня, 19 апреля, в Карпатах держится мороз и падает снег.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

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"На горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 метров. Ветер северо-восточный 4-5 м/с. Падает снег. Температура воздуха -3°", - говорится в сообщении.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в связи с оттепелью, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.

Прогноз погоды в Украине на 19 апреля: данные погоды УНИАН

В понедельник, 19 апреля, дожди полностью покинут Украину. В большинстве областей ожидается облачная с прояснениями погода, температура будет колебаться в пределах +11°...+15°.

В Киеве - солнечно, температура воздуха ночью +4°, днем +13°.

Во Львове в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +3°, днем +11°.

В Одессе солнечно, температура ночью +7°, днем +13°.

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Автор: Елена Пилипчак