Синоптик спрогнозировала, когда в Украину придет тепло
До конца весны ощутимого тепла не следует ждать.
Начало следующей недели в Украине будет довольно прохладным, в большинстве областей ожидаются дожди.
Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в июне
Так, понедельник, 25 мая, будет влажным и с дождями. В восточной части и на юге будут чередоваться небольшие осадки с солнцем. Ветер завтра небольшой, максимум умеренный.
Ближайшей ночью заморозки маловероятны, температура составит +6°C...+12°C.
Днем в Украине предполагается +14°C...+17°C, холоднее всего будет на Киевщине и в Карпатах - +9°C...+12°C, теплее всего ожидается на востоке и на Днепропетровщине -+15°C...+20°C.
В Киеве завтра будет холодно и с дождем: ночью до +8°C, а днем воздух прогреется лишь до +12°C.
Незначительное потепление, по словам синоптика, можно ожидать со среды. А ощутимее тепло придет в Украину с 1 по 7 июня.
Ранее УНИАН сообщал, что в воскресенье, 24 мая, высоко в Карпатах выпал снег.
- Винница+15°... +8°
- Днепр+16°... +7°
- Донецк+17°... +4°
- Житомир+16°... +7°
- Запорожье+20°... +8°
- Ивано-Франковск+14°... +8°
- Киев+15°... +8°
- Кропивницкий+17°... +9°
- Луганск+18°... +4°
- Луцк+12°... +5°
- Львов+14°... +6°
- Николаев+20°... +12°
- Одесса+21°... +11°
- Полтава+15°... +6°
- Ровно+12°... +5°
- Симферополь+16°... +8°
- Сумы+14°... +6°
- Тернополь+12°... +5°
- Харьков+15°... +5°
- Херсон+20°... +11°
- Хмельницкий+15°... +7°
- Черкассы+16°... +9°
- Чернигов+15°... +7°
- Черновцы+15°... +7°