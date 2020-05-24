Синоптик спрогнозировала, когда в Украину придет тепло

До конца весны ощутимого тепла не следует ждать.

Конец мая в Украине будет прохладным / фото УНИАН

Начало следующей недели в Украине будет довольно прохладным, в большинстве областей ожидаются дожди.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Так, понедельник, 25 мая, будет влажным и с дождями. В восточной части и на юге будут чередоваться небольшие осадки с солнцем. Ветер завтра небольшой, максимум умеренный.

Ближайшей ночью заморозки маловероятны, температура составит +6°C...+12°C.

Днем в Украине предполагается +14°C...+17°C, холоднее всего будет на Киевщине и в Карпатах - +9°C...+12°C, теплее всего ожидается на востоке и на Днепропетровщине -+15°C...+20°C.

В Киеве завтра будет холодно и с дождем: ночью до +8°C, а днем воздух прогреется лишь до +12°C.

Незначительное потепление, по словам синоптика, можно ожидать со среды. А ощутимее тепло придет в Украину с 1 по 7 июня.

Ранее УНИАН сообщал, что в воскресенье, 24 мая, высоко в Карпатах выпал снег.