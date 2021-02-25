Традиционной майской жары не будет: синоптик удивил прогнозом на весну в Украине

Горбань заявил, что не стоит ждать раннего наступления весны.

Весна в этом году будет холодной / Фото ua.depositphotos.com

Резкого потепления в апреле не стоит ожидать.

Об этом заявил народный синоптик Леонид Горбань, передает "Апостроф".

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"По началу апреля просчитывается ночной "минус" (1-3 градуса). Средина апреля будет более прохладная, а последняя неделя апреля будет также ветреная, прохладная и с дождями. Другие синоптики говорили, что будет очень ранняя весна, но ее и близко не будет", - заявил он.

Народный синоптик отмечает, что традиционной майской жары в этом году не будет.

"Пасха выпадает на 2 мая. Солнце посылает на землю 94 волны. Не бывает 93 или 95. Это свои законы. Соответственно расчет волн идет от Пасхи, какого бы числа она не была. После Пасхи идет 5-я волна, 17-я волна, 33-я волна - это волны похолодания. Значит май будет прохладным и такой жары, которая обычно бывает в мае, уже не будет", - подчеркнул народный синоптик.

Прогноз на март 2021 в Украине

В Украине начало весны в 2021 году будет морозным, температура воздуха может опускаться до -7°.

По словам Горбаня, точно предсказать погодную картину на весь первый месяц весны - задача не из легких, поскольку важную роль играет неожиданный фактор - тонны снега.

"Первые семь дней марта ожидаются минусовые температуры: 1 и 2 марта будет около 0°, а с 3 по 7 марта - до -5°...-7°", - отметил он.

Синоптик добавил, что в марте есть период дождей, и если они пойдут - будет проблема.