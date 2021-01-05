Синоптик дала прогноз на сочельник и рассказала, когда ждать мороз в Украине
В Украине ожидается влажная туманная погода.
Завтра, 6 января, влажная погода удержится местами с туманами и осадками.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Прошлый 2020 год стал самым теплым в Киеве за все время наблюдений
Дождь, местами с мокрым снегом ожидается 6 января на севере Украины, на крайнем западе и Луганщине. На остальной территории - без осадков.
На Рождество, 7 января, циклон охватит практически всю Украину дождем и мокрым снегом да еще и сильным северо-западным ветром.
Температура воздуха в Украине завтра будет колебаться в пределах +2°...+6°, на востоке будет свежее, 0°...+3°, на юге будет по-весеннему тепло, +7°...+13°.
На Рождество небольшое похолодание предполагается в западной части Украины.
"А уже с 9-10 января постепенно будет снижаться температура воздуха практически повсюду и, по предварительным прогнозам, уже Василия, Украинский Новый год и следующий Сочельник накануне Крещения, мы встретим с морозом", - сообщила она.
В Киеве сочельник обещает быть влажным, с небольшими осадками, на Рождество в столицу также наведается циклон. Поэтому ожидаются осадки: дождь и мокрый снег.
Прогноз погоды на Рождество в Украине: данные Погоды УНИАН
В четверг, 7 января, на Рождество, всю Украину зальет дождями. Местами они усилятся до ливней. Дневная температура будет колебаться в пределах от +2° в западной части страны и до +13° - в Крыму.
В Киеве на Рождество - дождь, температура воздуха ночью -1°, днем +3°.
- Винница+1°... 0°
- Днепр+3°... -1°
- Донецк+2°... -2°
- Житомир0°... -1°
- Запорожье+5°... +1°
- Ивано-Франковск+4°... -1°
- Киев+1°... -1°
- Кропивницкий+3°... +1°
- Луганск+1°... -3°
- Луцк+4°... 0°
- Львов+5°... +1°
- Николаев+7°... +3°
- Одесса+6°... +2°
- Полтава+1°... -2°
- Ровно+3°... 0°
- Симферополь+14°... +4°
- Сумы0°... -4°
- Тернополь+3°... +1°
- Харьков+1°... -3°
- Херсон+8°... +3°
- Хмельницкий+1°... 0°
- Черкассы+1°... -1°
- Чернигов0°... -3°
- Черновцы+3°... -1°