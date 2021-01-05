Синоптик дала прогноз на сочельник и рассказала, когда ждать мороз в Украине

14:28, 5 января 2021
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В Украине ожидается влажная туманная погода.

На сочельник ожидается туманная погода / фото УНИАН
На сочельник ожидается туманная погода / фото УНИАН

Завтра, 6 января, влажная погода удержится местами с туманами и осадками.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Прошлый 2020 год стал самым теплым в Киеве за все время наблюдений

Дождь, местами с мокрым снегом ожидается 6 января на севере Украины, на крайнем западе и Луганщине. На остальной территории - без осадков.

На Рождество, 7 января, циклон охватит практически всю Украину дождем и мокрым снегом да еще и сильным северо-западным ветром.

Температура воздуха в Украине завтра будет колебаться в пределах +2°...+6°, на востоке будет свежее, 0°...+3°, на юге будет по-весеннему тепло, +7°...+13°.

На Рождество небольшое похолодание предполагается в западной части Украины.

"А уже с 9-10 января постепенно будет снижаться температура воздуха практически повсюду и, по предварительным прогнозам, уже Василия, Украинский Новый год и следующий Сочельник накануне Крещения, мы встретим с морозом", - сообщила она.

В Киеве сочельник обещает быть влажным, с небольшими осадками, на Рождество в столицу также наведается циклон. Поэтому ожидаются осадки: дождь и мокрый снег.

Прогноз погоды на Рождество в Украине: данные Погоды УНИАН

В четверг, 7 января, на Рождество, всю Украину зальет дождями. Местами они усилятся до ливней. Дневная температура будет колебаться в пределах от +2° в западной части страны и до +13° - в Крыму.

В Киеве на Рождество - дождь, температура воздуха ночью -1°, днем +3°.

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Автор: Елена Пилипчак

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