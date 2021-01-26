Сильный ветер и налипание снега: спасатели назвали области, которые завтра накроет снежный шторм
Порывы ветра достигнут 20 м/с.
Завтра, 27 января, в некоторых областях Украины значительно усложнятся погодные условия.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.
Синоптик рассказала, ждать ли Украине в ближайшее время экстремальных морозов
"В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях значительный мокрый снег, налипание мокрого снега на дорогах гололедица. В южной части Украины порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Сегодня, 26 января, в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в западной части на дорогах гололедица, в Волынской и Ровенской областях значительный снег, метель. Таким погодным условиям предоставлен І уровень опасности, желтый.
Прогноз погоды на 27 января от Натальи Диденко
Новый циклон завтра, 27 января, придет со снегопадами и дождями в Украину.
"Больше всего достанется центральной части Украины, на юго-западе будет сложная погода. Потянется крыло циклона через Полтавщину к Сумщине. Вечером 27 января и ночью 28 января циклон подчинит себе практически все северные области", - написала синоптик Наталья Диденко.
В западных областях и на юго-востоке облачно и местами небольшие осадки. На остальной территории Украины - сложная ветреная погода со снегопадами или дождями, в зависимости от температуры воздуха.
На западе днем ожидается -1°...-3°. На востоке + 3°...+7°. На юге: на Одещине и Николаевщине около 0°, на Херсонщине, Запорожье +4°...+ 9°, в Крыму до +10°. На севере от -1° до +1°.
В центре около 0°, однако в Днепре с районами еще до + 4°...+6°.
В Киеве 27 января будет облачно, прохладно, днем около 0°.
"Циклон затронет столицу снегом или поздно вечером завтра или уже ночью и утром 28 января. Днем в четверг также еще будет подсыпать. Сегодняшний сильный ветер завтра в Киеве угомонится, но 28.01 снова усилится", - подчеркнула Диденко.
- Винница+1°... -3°
- Днепр+4°... 0°
- Донецк+7°... +1°
- Житомир+1°... -2°
- Запорожье+7°... +3°
- Ивано-Франковск+3°... -3°
- Киев+4°... -2°
- Кропивницкий+4°... -1°
- Луганск+8°... +2°
- Луцк+2°... -2°
- Львов0°... -3°
- Николаев+6°... 0°
- Одесса+3°... -1°
- Полтава+3°... -1°
- Ровно+1°... -2°
- Симферополь+17°... +11°
- Сумы+3°... -4°
- Тернополь+1°... -4°
- Харьков+5°... -1°
- Херсон+7°... +1°
- Хмельницкий0°... -3°
- Черкассы+5°... -2°
- Чернигов+3°... -2°
- Черновцы+3°... -4°