Сильный ветер и налипание снега: спасатели назвали области, которые завтра накроет снежный шторм

Порывы ветра достигнут 20 м/с.

Завтра Украину накроет снегопад / Фото ua.depositphotos.com

Завтра, 27 января, в некоторых областях Украины значительно усложнятся погодные условия.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

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"В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях значительный мокрый снег, налипание мокрого снега на дорогах гололедица. В южной части Украины порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Сегодня, 26 января, в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в западной части на дорогах гололедица, в Волынской и Ровенской областях значительный снег, метель. Таким погодным условиям предоставлен І уровень опасности, желтый.

Прогноз погоды на 27 января от Натальи Диденко

Новый циклон завтра, 27 января, придет со снегопадами и дождями в Украину.

"Больше всего достанется центральной части Украины, на юго-западе будет сложная погода. Потянется крыло циклона через Полтавщину к Сумщине. Вечером 27 января и ночью 28 января циклон подчинит себе практически все северные области", - написала синоптик Наталья Диденко.

В западных областях и на юго-востоке облачно и местами небольшие осадки. На остальной территории Украины - сложная ветреная погода со снегопадами или дождями, в зависимости от температуры воздуха.

На западе днем ожидается -1°...-3°. На востоке + 3°...+7°. На юге: на Одещине и Николаевщине около 0°, на Херсонщине, Запорожье +4°...+ 9°, в Крыму до +10°. На севере от -1° до +1°.

В центре около 0°, однако в Днепре с районами еще до + 4°...+6°.

В Киеве 27 января будет облачно, прохладно, днем около 0°.