"Больше всего достанется центру Украины": синоптик рассказала о новом циклоне с сильными снегопадами

Украину накроет сложная ветреная погода со снегопадами или дождями.

Новый циклон принесет в Украину осадки / Фото ua.depositphotos.com

Новый циклон завтра, 27 января, придет со снегопадами и дождями в Украину.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"Больше всего достанется центральной части Украины, на юго-западе будет сложная погода. Потянется крыло циклона через Полтавщину к Сумщине. Вечером 27 января и ночью 28 января циклон подчинит себе практически все северные области", - написала она.

В западных областях и на юго-востоке облачно и местами небольшие осадки. На остальной территории Украины - сложная ветреная погода со снегопадами или дождями, в зависимости от температуры воздуха.

На западе днем ожидается -1°...-3°. На востоке + 3°...+7°. На юге: на Одесщине и Николаевщине около 0°, на Херсонщине, Запорожье +4°...+ 9°, в Крыму до +10°. На севере от -1° до +1°.

В центре около 0°, однако в Днепре с районами еще до +4°...+6°.

В Киеве 27 января будет облачно, прохладно, днем около 0°.

"Циклон затронет столицу снегом или поздно вечером завтра или уже ночью и утром 28 января. Днем в четверг также еще будет подсыпать. Сегодняшний сильный ветер завтра в Киеве угомонится, но 28.01 снова усилится", - подчеркнула Диденко.

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